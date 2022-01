Pase Sanitario: Ocampo cuestionó que no haya información sobre su aplicación y cómo será el control

Compartir

El ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez anunció que rige el «Pase Sanitario con vacunas» en toda la provincia y señaló que se trata de una nueva decisión del Comité Operativo de Emergencia COVID-19 creado por Resolución MDH F N°1.232/2020, basándose principalmente en las recientes variantes que circulan a nivel mundial, asociadas a una alta contagiosidad y transmisibilidad del virus.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el empresario gastronómico y concejal capitalino Marcelo Ocampo se mostró en contra de la «obligatoriedad» del mismo y también criticó que hasta ahora no hayan sido convocados para saber cómo será la aplicación y quiénes tendrán el rol de controlar.

«Estuve reunido con gente que está en contra de este Pase Sanitario para saber qué piensan o qué análisis hacen. Como era de esperarse la letra chica en Formosa tiene cambios en cuanto a nivel nacional en el tema del numero de personas, en eventos masivos, etc», comenzó diciendo.

Aclaró que él está a favor de la vacuna, y no así del Pase Sanitario porque «me parece violatorio a las libertades, a los derechos individuales porque si la vacuna no es obligatoria, no debería haber Pase Sanitario ya que indirectamente te llevan a la obligatoriedad de vacunarte, eso es contradictorio».

Seguidamente indicó que la Resolución atenta directamente contra las ventas porque «hay muchas personas que no van a contar con ese Pase Sanitario, y esto tendrá un impacto negativo en las ventas. Nosotros todavía no tomamos una decisión de cómo se va a aplicar, a nosotros nadie nos explicó nada, no sabemos cómo nos vamos a manejar, si es que el Gobierno va a mandar una autoridad para que controle o nosotros lo tendremos que hacer. Son cuestiones que se deben hablar y nos deben informar, pero hasta ahora no tenemos nada».

«Con la mala imagen nos quedamos nosotros, porque el cliente queda enojado con el local; y también si no hay una aplicación pareja se genera una competencia desleal», aseveró Ocampo.

En cuanto a la aplicación del Pase dijo que «no va a ser fácil, va a tener sus conflictos».

En lo que tiene que ver con el cupo de personas permitidas en eventos masivos al aire libre que es de 100 consideró que «es muy bajo».

Finalmente, reiteró que existe la necesidad que todas las partes se pongan de acuerdo para la aplicación del Pase Sanitario y no que los empresarios deban cumplir el rol de «policía». «Ni bien empezaron a salir las primeras medidas sanitarias de la segunda ola con la reducción de horario, presenté una nota para que nos convoquen a charlar, creo que ahí pueden salir mejores cosas», cerró el edil.

