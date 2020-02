Patronato se lo empató al Gimnasia de Maradona sobre el final y lo hundió en la tabla de promedios

Compartir

Gimnasia de La Plata cada vez dificulta más su permanencia en la Superliga. Los rendimientos y la suerte no están de su lado. Así quedó evidenciado en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, donde empató 1-1 contra Patronato –un rival directo en la tabla de abajo– después de un minuto para el olvido.

El equipo de Diego Armando Mardona había comenzado arriba en el marcador cuando apenas iban cuatro minutos gracias a un cabezazo del ex Boca Paolo Goltz. Unos 20 minutos más tarde, el colombiano Jhonathan Agudelo sufrió una lesión, pidió el cambio y le dio el espacio al ingreso de Lucas Barrios. Esto terminaría siendo decisivo ya sobre el final del partido.

Cuando faltaban menos de diez para el cierre del encuentro en el Bosque, Lautaro Comas bajó a Maximiliano Comba dentro del área con un foul insólito, ya que el futbolista del local estaba de espaldas al arco de Matías Ibáñez y por salir de esa zona. Néstor Pitana no dudó y sancionó la pena máxima a favor de los de Maradona.

Barrios, que llegó en este mercado de pases al club por pedido expreso del Diez, tomó el balón y su disparó impactó contra el poste. Unos pocos segundos más tarde, la pelota cayó en el área del Lobo, Cristian Tarragona se la llevó, desbordó y tiró un centro que rozó en el pie de Hugo Silveira. El que estaba ahí para terminar la acción era el capitán Gabriel Ávalos, quien a los 39 se encargó de empujar el empate.

El Lobo, que con la victoria salía del último lugar de la tabla de promedios, tendrá una serie de partidos muy difíciles hasta el cierre de la Superliga y a la espera de la Copa de la Superliga: visitará a Rosario Central e Independiente en las próximas dos jornadas, recibirá a Atlético Tucumán y culminará el campeonato en la Bombonera ante Boca.

El Patrón, por su lado, también está muy complicado. Anteúltimo en la zona roja, será anfitrión de Unión en la próxima jornada, irá a la cancha de Argentinos, enfrentará a Talleres de Córdoba en Paraná y luego se topará con Defensa y Justicia en Florencio Varela para cerrar su participación en la actual Superliga.