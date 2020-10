Paul McCartney anunció el lanzamiento de un nuevo álbum solista grabado durante el confinamiento

Compartir

La leyenda británica de la música, Paul McCartney, reveló este miércoles que lanzará este año un nuevo álbum en solitario tras haber “resucitado” y vuelto a trabajar en piezas musicales que habían quedado inconclusas.

El nuevo disco del ex Beatle, “McCartney III”, saldrá a la venta el próximo 11 de diciembre y coronarán varios meses de trabajo en el estudio de su casa en Sussex, en el sur de Inglaterra.

Las canciones han sido escritas e interpretadas por McCartney. El músico dijo que no planeaba lanzar un álbum en 2020, pero el haber tenido que permanecer en su residencia durante largos períodos de tiempo como consecuencia de la pandemia cambió sus planes.

“Tenía algunas cosas en las que trabajé a lo largo de los años, pero el tiempo pasó y las dejé a medias, de manera que he retomado aquello que tenía”, dijo McCartney, en comentarios publicados por la agencia británica de noticias Press Association.

“Se trataba de hacer música para uno mismo, en lugar de hacer música como un trabajo (…) Nunca pensé que todo esto pudiera acabar en un álbum”, agregó el artista de 78 años.

A través de su cuenta de Twiiter, McCartney publicó un adelanto de su último trabajo de estudio.

Su lanzamiento coincide con el 50 aniversario de su primer proyecto en solitario, luego de que los Beatles se separaran en 1970. A ese álbum le siguió una década más tarde otro álbum llamado “McCartney II”.

De esta manera, “McCartney III” completa una trilogía de álbumes autotitulados que empezó a grabar antes de que los Beatles se separaran. El disco revelará canciones inéditas en las que el músico toca todos los instrumentos, además de cantar. Se trata de su 18º álbum en solitario.

En una entrevista con la revista GQ en agosto, McCartney confirmó que había estado componiendo en cuarentena. “He sido capaz de escribir y meterme en la música, empezando canciones, terminando canciones. He tenido algunas cositas que escribir y me ha dado tiempo de terminar algunas canciones que no había encontrado tiempo de terminar”, dijo el legendario músico, pero en ese entonces no dio más detalles sobre un nuevo disco.

Pero hace algunos días, el artista comenzó a dar pistas bastante curiosas que apuntaban a que lanzaría otro material discográfico. En sus mensajes ocultos se podían ver imágenes como flores y piedras. Todas tenían relación con el número tres, cifra que también se vio al compartir emojis de dados.

La disquera de Jack White, Third Man Records, anunció este miércoles que ya está disponible la compra de un vinilo de edición limitada del álbum, que se hicieron reciclando copias de las dos entregas pasadas, “McCartney I” y “McCartney II”.