Paula Cattáneo recibió el reconocimiento «Mujer Inspiradora» otorgado por CAME

La secretaria de Acción Social de la Municipalidad, Paula Cattáneo recibió un nuevo reconocimiento por su labor en el área comunal, en esta oportunidad recibió la distinción “Mujer Inspiradora”, otorgado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en el marco del Dia de la Mujer; durante un evento que se realizó en FECOBA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pasado viernes.

La directora de Mujeres de CAME, María Laura Teruel, fue la encargada de entregar el reconocimiento a la referente que representa al municipio de Formosa capital, siendo considerada “Mujer Inspiradora”, debido al permanente trabajo humano realizado en el costado social que se dio a la Municipalidad de Formosa, desde inicios de la gestión del intendente Jorge Jofré.

En momentos destacados del evento, se hizo mención a la importante tarea comunitaria que lleva a cabo Paula Cattáneo, a fin de impulsar el trabajo en equipo en la búsqueda de tomar contacto con mujeres, personas en diversidad de género, personas con discapacidad, adultos mayores y niños; que junto a su equipo de trabajo, prestan oído y acompañamiento, para una posterior generación de propuestas de bienestar; apostando a una mayor calidad de convivencia ciudadana.

En ese mismo acto, realizado en la Asociación de Empresarios y Empresarias por la Igualdad de Oportunidades (ASEMPIO), se dio reconocimiento a diez mujeres destacadas del país, premiación ya otorgada a Paula Cattáneo en el año 2023. Además, la directora de esa Asociación, Liliana Castro comunicó que la Secretaria de Acción Social de la Municipalidad fue nombrada “Madrina” del evento 2025 y también será jurado para cumplir con la difícil tarea de reconocer a mujeres el próximo año.

“Este es un reconocimiento colectivo, al trabajo que venimos realizando con todo el equipo de Acción Social, nos llena de orgullo poder llegar con acciones a más espacios, por eso este es un momento para agradecer al equipo de trabajo y a ASEMPIA y de FECOBA quienes me honraron con esta distinción que la recibo con mucha humildad y la responsabilidad de seguir trabajando”, resaltó Paula Cattáneo al término del acto.

Indicó además que estas distinciones “muestran que están teniendo una mirada al interior del país, en este caso a Formosa y por eso estamos muy agradecidos”.

Paula Cattáneo hizo extensivo su agradecimiento al intendente Jorge Jofré “quien confió en mi persona para llevar adelante el trabajo del área de Acción Social, un trabajo tan sensible y que lo hacemos con mucho responsabilidad y compromiso todos los días”.

“Este momento, en el que uno hace un espacio para reflexionar, quiero destacar también el trabajo del equipo de Acción Social, porque veo que en cada una de sus acciones hacen suyo e internalizan tanto su tarea, que me llena de orgullo y eso demuestra el amor y la vocación de servicio que le ponen a cada actividad, al trabajo en territorio que no es nada fácil”, resaltó más tarde.