Ibáñez afirmó que ANSeS no ha transferido fondos a la provincia en lo que va del 2024

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, el doctor Jorge Ibáñez, asistió al Congreso del Partido Justicialista (PJ) que se llevó a cabo en el microestadio del club Ferro Carril Oeste ayer. En contacto con la prensa, se refirió, entre otras cosas, al pacto de Nación y las provincias firmado años atrás, reprochando que ANSeS no manda los fondos correspondientes a las provincias.

En principio, cabe mencionar que, en la apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura Provincial, el pasado 1º de marzo, el gobernador Gildo Insfrán sostuvo que la provincia demandó a la Nación ante la Corte Suprema de Justicia, exigiendo el pago de más de $25 mil millones por deudas de ejercicios anteriores.

Al respecto, Ibáñez puntualizó que “ANSeS arrastra una deuda ya de muchos años, no desde ahora” y mencionó dos pactos firmados en el 2017 y 2018, donde “se había logrado que el organismo aplique un sistema automatizado de transferencias y de actualización a las 13 provincias que no transfirieron la Caja”.

Sin embargo, lamentó que “ANSeS no ha cumplido, seguía pasando cuenta, pero con valores del año 2020, incluso, llegamos a lo peor, porque este año no transfirió un peso”.

Congreso del PJ

Por otra parte, en el marco del Congreso del PJ, el ministro de Economía de Formosa remarcó que “tenemos fe en que esto logre ordenar el Justicialismo, conformando un sistema de conducción nuevo y a partir de allí, con los partidos aliados, comenzar a armar algo que nos reconcilie con la gente y con el pueblo, para volver a ser una opción de Gobierno”.

“En ese quehacer de ordenar el Justicialismo, creo que nuestro gobernador, el doctor Insfrán, tiene un papel fundamental”, resaltó al finalizar.