Paula Chaves contó cómo fue el reencuentro con la China Suárez después de la pelea

El pasado 20 de marzo, la actriz Mery del Cerro cumplió 39 años, y lo celebró con numerosos amigos del ambiente artístico. Este evento que fue una cena en un bar no solo representó una festividad única para ella, sino que también se convirtió en un reencuentro especial para algunos de los presentes, ya que varias de su grupo de amigas se distanciaron y ahora volvieron a verse en la celebración.

Se trata de nada más ni nada menos que Paula Chaves y la China Suárez. Su vínculo se rompió durante la época del famoso Wandagate cuando la actriz y Mauro Icardi tuvieron un affaire. En aquel entonces Chaves era muy amiga de Zaira y tomó partido por las hermanas Nara.

En ese sentido, este viernes le consultaron a la modelo por el encuentro con Eugenia. “Lo que me preguntaron hoy todo el día es si te cruzaste con la China en el cumpleaños de Mery del Cerro”, le consultó el conductor de LAM, Ángel de Brito, durante un móvil que Paula le estaba dando desde un evento de prensa.

“Nos cruzamos, sí. Ahí estuvimos todos en una misma mesa y sí, todo bien. A esta edad, aunque la vida no te cruce tanto, está todo bien, buena onda, te saludás”, respondió la actriz y esposa de Pedro Alfonso, aclarando que por más de que hoy no se juntan y perdieron la relación de antaño, ya hay paz y cordialidad entre ellas.

Paula agregó su impresión sin querer dar muchos más detalles: “Compartimos ahí un rato. También estaba Lali Espósito, Cande Vetrano, Gimena Accardi y Nico Vázquez. Éramos varios, así que la pasamos muy bien en el cumple”, cerró la modelo.

Entre los invitados al cumpleaños de Mery se encontraban varios excompañeros de trabajo como Nico Vázquez y su pareja Gimena Accardi, Lali Espósito con su novio Pedro Rosemblat, la China Suárez y Cande Vetrano. Y se vivió también como un reencuentro, ya que la China se había distanciado de Nico y Gimena cuando falleció Santiago, el hermano del actor. La pareja le reclamó no haber estado presente en ese momento de dolor como ellos sí habían estado en instantes difíciles. Con el tiempo tuvieron algunos acercamientos, sin aquel nivel de relación, por lo que estos pequeños momentos pueden ayudar a acercar posiciones.

En este panorama, Paula Chaves subió a sus redes el momento más esperado de la noche: el de las velitas. A ambas se las vio extremadamente contentas, participando en conversaciones con personas cercanas y simulando ser una de los músicos de cumbia presentes en el evento. En este sentido, se puede observar a Lali haciendo la misma acción, ante la mirada de su novio Pedro y frente a ella, Nico, Gimena y la China, a pura sonrisa como si nada hubiera pasado. Entre los mensajes que recibió, Paula Chaves le escribió lo siguiente. “El ser más bueno, atento y leal. El ser más colgado, desordenado y disperso. Te amo”.

Quien no estuvo presente fue Zaira Nara, actualmente mantiene un distanciamiento de Paula Chaves, debido a la relación amorosa que mantiene con Facundo Pieres y los usuarios sospechan que no estuvo presente en la celebración de Mery a pesar de ser amigas por este tema en particular.