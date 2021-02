Paz Cornú reveló el sexo de sus mellizos con un emotivo y original video

Compartir

Muy feliz y emocionada, Paz Cornú finalmente reveló el sexo de sus mellizos a través de un conmovedor video. En las imágenes, se puede ver la reacción de sus dos hijos mayores, Milan e Ítalo, fruto de su relación anterior con Jorge Basile, al conocer la noticia del embarazo y luego, la ecografía que finalmente devela el misterio. Allí se escucha a la médica anunciar que será una nena y un varón. Luego, aparece Paz primero vestida con una musculosa negra con la leyenda “It´s a boy” (es un varón) y otra imagen con una rosa, que dice “It´s a girl” (es una nena).

En víspera de Navidad, la también modelo había anunciado su embarazo. Con una tierna foto de Diego besando su vientre, en un ambiente natural y con los rayos de sol de fondo, Paz escribió “Doblemente bendecida”, para hacer público lo que había esperado durante tanto tiempo. “Cuando los médicos me decían que por la edad un embarazo natural era muy difícil, en el peor momento económico de mi empresa y tras superar COVID, me enteré la noticia menos esperada, estaba embarazada de MELLIZOS!”, publicó radiante en Instagram.

Enseguida, la publicación trepó al ritmo de reacciones y comentarios rebosantes de alegría, entre ellos el de Silvina Escudero, Floppy Tesouro y Noelia Marzol, quien también recientemente reveló que espera un varón con el futbolista Ramiro Arias. Por su parte, Diego también compartió su felicidad en su cuenta personal “Gracias 2020 por esta bendición y sobre todo a vos @pazcornuok por este doble milagro increíble… contra todo pronóstico acá estamos. Gracias por hacerme confiar y creer que todo es posible. Cada día te admiro más, te amo”, escribió el joven de 34 años.

En una entrevista dio detalles de cómo fue su reacción al enterarse de que estaba en la dulce espera. “Cuando me dijeron que estaba embarazada fue una bendición, una alegría. Me hice una ecografía para hacerme los estudios del tratamiento de fertilidad. Estaba viendo el panorama negativo. La médica me preguntó si yo quería estar embarazada. Le conteste que sí, pero que no podía. Y me contestó: ‘Vos estás embarazada’. No lo podía creer. Estaba sola. Yo le dije: ‘Fijate bien, no puede ser, porque me dijeron que yo no podía’. Me respondió: ‘Estás embarazada y no es uno, son dos’. ¡Fue un baldazo!”.

A fines de enero, Paz contó a este medio que se contagió de coronavirus sin saber que tenía un embarazo doble. “Me sentía muy mal, no me venía (la menstruación) y me agarré COVID-19. Después me enteré de que estaba embarazada. Esos dos o tres días de pico de síntomas la pasé pésimo. Creo que si hubiera sabido que estaba embarazada me hubiera agarrado mucha preocupación por los bebés”, admitió la empresaria de la moda.

“Hoy te digo que no pasó nada, estoy bien, el embarazo siguió. Pero lo que sentí en ese momento fue un malestar terrible que nunca había sentido en mi vida. Tenía todo junto: embarazo doble y coronavirus. La verdad es que no se lo deseo a nadie, pero lo bueno es que no me pasó nada y que no les pasó nada a los bebés, eso es lo positivo”, reflexionó.

Paz y Diego se conocieron a finales de 2017 en la disco Tequila y fue un flechazo tan intenso que perduró en el tiempo. Ella venía de separarse de Jorge Basile y no quería saber nada con empezar una relación. Pero el amor fue más fuerte y, al poco tiempo, ya estaba conviviendo con Diego, con el que comparte la pasión por el deporte y la vida natural y al aire libre. “Nunca imaginé que podía encontrar un amor así”, resumió. Y calificó a su novio, nueve años menor, como “todo un caballero”.

