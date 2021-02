El PJ coloradense declaró persona no grata al diputado nacional Waldo Wolff

Compartir

Ante el regreso a la provincia de Formosa del diputado nacional de Juntos por el Cambio, Waldo Wolff, el Partido Justicialista de El Colorado, mediante un comunicado lo declaró “persona no grata”.

“Queremos expresar nuestro más enérgico repudio a quien insultó salvajemente a los formoseños al calificarnos literalmente de ser parásitos mantenidos por el resto del país, expresión que deja al desnudo el verdadero pensamiento de la oligarquía agroexportadora para quienes solamente existen los privilegiados de la pampa húmeda”, comenzó el comunicado.

Seguidamente nombran algunas de las participaciones políticas del legislador. “Este personaje que irrumpe en la política a caballo de la muerte del Fiscal Nisman; siendo el articulador de la incorporación de las dos mayores instituciones judías en la Argentina, AMIA y DAIA; al dispositivo político de Cambiemos; también el impulsor del pago de la deuda a los fondos buitres; la compra de armas a Israel y la presión macrista sobre la justicia; favores, negocios y presiones en alianza con Daniel Angellici, la exministra Bullrich, el Intendente Jorge Macri y, un clásico del PRO, negocios inmobiliarios privados con favores públicos”, describe el escrito.

Y continúa: “este diputado, es ese digno heredero de esa oligarquía que miraba de espalda y con desprecio a la Argentina profunda. Obras públicas, inversiones fueron grandes utopías para los pueblos de la periferia. Todo para el centralismo porteño y sus vecinos de la pampa húmeda, hasta que apareció Juan Perón y luego Néstor Kirchner”.

“Con ellos comenzamos a sentirnos parte de la Argentina, recién ahí empezaron a llegar rutas, hospitales, agua potable, escuelas, el Plan Quinquenal lo hizo posible. Más acá en esta nueva Argentina, con mucha esperanza y con mucha fe esperamos que cambie el modelo de país para sentirnos ciudadanos. Por eso quienes somos peronistas valoramos tanto los Gobiernos de Perón y Néstor, con ellos logramos obras y recursos para revertir el atraso estructural de décadas”, expresa el texto.

Haciendo referencia al contexto sanitario que está viviendo el país y el mundo, por la pandemia, cuestionan: “el diputado Wolff representa a la CABA, aunque fue electo por la provincia, candidatura avalada por los aportantes truchos, etc.; pero lo más llamativo es que ese distrito tiene los mayores recursos del país con las mayores infraestructuras sanitaria y tiene más de 6000 muertos y más de 200.000 contagiados”.

En esa línea, repudian “la feroz campaña mediática de esta oligarquía contra el gobernador Gildo Insfrán”, denunciando que “a través del mandatario formoseño buscan desgastar a nuestro Presidente, el verdadero objetivo de esta campaña”.

Refiriéndose a los representantes de la oposición de nuestra provincia, puntualizan: “un párrafo aparte para los cómplices locales de este personaje mediático. Como siempre inútiles para hacer propuestas superadoras o alternativas. Sus propuestas son las de siempre: cortar los ingresos coparticipables a Formosa y aumentar a la CABA (Ahí ya vive el eterno Senador de la minoría)”.

Finalmente, reafirman su compromiso de acompañamiento incondicional al gobernador Gildo Insfrán y sostienen que “por todo lo expuesto declaramos persona no grata al diputado Waldo Ezequiel Wolff, mientras dure su estadía en la provincia de Formosa”.

“Se adhieren a esta resolución partidaria la totalidad de los Congresales Nacionales y Provinciales del Distrito, los Concejales del Bloque Justicialista, El Intendente Municipal y la Presidente del Honorable Concejo Deliberante”, finaliza el comunicado.

