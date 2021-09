Pedirán la nulidad de la investigación del asesinato del empresario «Cacho» Vallejos

Compartir

La familia del asesinado empresario Jacinto “Cacho” Vallejos pedirá a la Justicia la nulidad de la investigación del homicidio, por las numerosas actuaciones con testigos “truchos” plantados por la Policía, entre ellos los conocidos Guido Marcelo Kujarchi y Raúl Miguel Ruiz, mostrados por un reciente informe periodístico de Canal 13 de Buenos Aires.

El cuerpo sin vida de Vallejos fue encontrado en su estación de servicio de calle Antártida Argentina y Pringles el 31 de agosto de 2016. Allí comenzó una investigación policial donde aparecen varias veces Kujarchi y Ruiz y también otros testigos que la familia considera que han sido “plantados” por la Policía.

En el informe de Telenoche se muestra que Guido Marcelo Kujarchi intervino como testigo en 179 causas penales, y Raúl Miguel Ruiz, en otros 351 expedientes que tramitan en los Tribunales de Formosa.

“En el expediente judicial del asesinato de Cacho Vallejos no solamente figuran Kujarchi y Ruiz; también aparecen otros personajes como Jorge Antonio Rodríguez, que actuó como testigo en otras 37 causas judiciales y Rubén Echeverría, que también figura como testigo en otros 40 procesos penales”, dijo la hija del empresario, Solange Vallejos, que es parte querellante en la causa.

Ella anunció que se presentará en los Tribunales para pedir que se anulen todas las actuaciones donde aparecen Kujarchi, Ruiz, Echeverría y Rodríguez. “Es evidente que son testigos truchos; aparecen repetidos en ocho actuaciones de la causa donde se investiga el asesinato de mi papá. Ellos están cuando se hace el allanamiento de la estación de servicio y se realiza la búsqueda del dinero que mi papá tenía guardado; también esos son los testigos que intervienen cuando se abre la cámara de seguridad y se analizan los videos donde aparece el asesino”, dice Solange.

Respecto del allanamiento de la estación de servicio, Solange advierte que su padre había reunido una importante suma para realizar varias operaciones comerciales, y que antes de poder concretarlas fue asesinado. “Nosotros sabemos que allí papá tenía guardado más de un millón de pesos, pero en el allanamiento la Policía dijo que encontró solamente 398.800 pesos; desaparecieron más de 600 mil pesos y fíjense quiénes son los testigos que firman ese acta: Kujarchi y Ruiz”.

Solange Vallejos también plantea la nulidad del “acta de secuencias fílmicas” que se realizó en el Departamento de Informaciones Policiales (D-2) con la intervención de los testigos Jorge Antonio Rodríguez y Rubén Echeverría, donde se accede al video de una cámara de seguridad, donde aparece un automóvil Fiat Uno de color blanco y un hombre –del que no se ve el rostro- vestido con un buzo de color gris con capucha. Esta persona sería el autor del crimen.

“A la familia no nos permitieron acceder a esa cámara de seguridad ni al video en ese momento. Solamente estuvieron estos testigos falsos. No sabemos qué tenía realmente esa cámara, ni lo que mostraba el video”, dice la hija del empresario asesinado.

Finalmente, Solange Vallejos también va a pedir la nulidad de otro allanamiento, que se realizó en la localidad de Lucio V. Mansilla, donde se encontraba uno de los sospechosos de haber cometido el crimen. Ese acta de allanamiento está firmado por Aguedo Argentino Benítez y por Noemí Haydeé Torres.

“Estas personas que aparecen actuando en Mansilla, también son testigos truchos; ellos tenían que verificar si encontraron allí el maletín color negro que el asesino le robó a mi papá, y las ropas que se usaron para cometer el crimen. Toda esta actuación también es nula, porque Aguedo Argentino Benitez figura como testigo en otras 14 causas penales y Noemí Haydeé Torres en otros 11 expedientes judiciales, solamente en los años 2020 y 2021. Es decir, que también fueron “plantados” por la Policía.

“Es decir –dice Solange- que en el expediente de mi papá aparecen 6 testigos truchos, que se repiten en muchas otras causas. Es evidente que todo fue armado por la Policía. Es una investigación dibujada, totalmente ilegal, fraudulenta, que debe ser anulada por la Justicia”.

La madre de Solange, Mirna Alcira Martínez, dijo por su parte que tanto Kujarchi como Ruíz aparecen en varias partes del expediente que investiga el asesinato de Cacho Vallejos, pero que “figura el nombre de ellos, la dirección, sus números de DNI, como que estuvieron en el lugar, pero nunca estuvieron. En los allanamientos más importantes de la causa no aparecieron, pero ahí los hacen figurar como testigos presentes”, afirmó.

Ella cuestionó la transparencia y la legalidad del accionar policial en la escena del crimen. “Revolvieron como ratas entre las cosas del padre de mis hijas y se llevaron plata”, y agregó: “una de mis hijas fue amenazada de muerte porque uno de los involucrados en la causa está en el poder, esto es muy grave”. La señora Martínez está de acuerdo en plantear la nulidad de todo el procedimiento policial.

