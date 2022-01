Peñarol está imparable y se quedó con el invicto de Gimnasia en El Socios

Compartir

El Milrayitas se llevó un partidazo en Comodoro por 100-87 y ya lleva 9 victorias al hilo. Lockett, la figura máxima de un equipo que no se baja del top 3.

Peñarol continúa en racha y en esta ocasión le arrebató el invicto como local a Gimnasia consiguiendo así su novena victoria consecutiva. Con un parcial estremecedor de 37 a 23 en el cuarto final, el equipo marplatense se quedó con la victoria por 87 a 100, con Phillip Lockett como máxima figura.

En un duelo de candidatos, Gimnasia y Esgrima recibió a Peñarol de Mar del Plata con el objetivo firme de continuar por la senda de la victoria de local, ante un equipo que no pierde hace ocho partidos, siendo este uno de los encuentros más apasionantes de la fecha.

Los primeros minutos del partido se vivieron y se jugaron con gran intensidad como era de esperarse. La igualdad en el marcador fue una constante durante los primeros diez minutos en donde ninguno supo como quebrantar a su rival de forma tal que consiga puedo lograr una diferencia notoria.

Durante estos minutos fue muy importante el trabajo en la pintura para Gimnasia, con Roberto Acuña haciéndose fuerte en ofensiva y con un gran trabajo de Barreiro en su ingreso para capturar rebotes defensivos. En la visita también se logró observar en su idea de juego el intento de hacerse fuerte en dicha zona a partir de lo que podían llegar a hacer sus extranjeros Lockett y Glass. Finalmente, este se definió con una diferencia mínima a favor del local por 19 a 17.

Gimnasia comenzó el segundo cuarto de manera efusiva con Ayan Núñez de Carvalho como el estandarte del equipo que rápidamente obligó a Leandro Ramella a pedir un minuto debido a que su equipo no logró defender con eficacia ninguna ofensiva de su rival en los primeros dos minutos.

Cuando todo parecía ser completamente favorable para Gimnasia, con un impecable desempeño de Núñez de Carvalho, Peñarol reactivó su poder ofensivo y volvió a ponerse a tiro en el marcador a través de una buena eficacia en tiros de larga distancia y una gran reacción comandada por Joaquín Valinotti siendo este uno de los goleadores del partido y partícipe importante en lo que fue la remontada para el término de la primera mitad (36-42).

En la vuelta del entretiempo el trámite continuó muy parejo, siendo partido de golpe por golpe y en donde Gimnasia logró encontrar en Sebastián Vega la forma de marcar una diferencia a través de los tiros de larga distancia que tanto le venía costando en el primer tiempo. A partir de ello Gimnasia logró remontar nuevamente el partido a su favor y de esta manera comenzar el cuarto final arriba por tres (64-61).

Un tiempo final para el infarto se llevó a cabo en el Socios Fundadores, con un partido muy friccionado en el que cada punto y rebote se festejaba como una victoria en ambos lados. Poco a poco la figura de Phillip Lockett se fue agigantando frente a un local que por momentos no logró encontrar la forma de superar la barrera defensiva de su rival y definía las jugadas de manera errática.

Los minutos pasaban y el nerviosismo se acrecentaba en el Socios Fundadores, el local no lograba hacer mella en su rival y el mismo se alejaba cada vez más siendo realmente eficaz en cada una de sus ofensivas. De esta manera llegó la primera derrota del verde en su pista, ante un Milrayitas efectivo que en el último cuarto sacó a relucir su gran presente y logró así su novena victoria consecutiva.

El goleador del encuentro fue Phillip Lockett con 25 tantos, seguido por Willie Thornton con 22, pieza clave de la victoria de Peñarol en el último cuarto. Por el lado de Gimnasia la figura goleadora más destacada fue la de Roberto Acuña con 20 puntos, mientras que Agustín Barreiro logró sumar un nuevo doble-doble con 11 anotaciones y 10 rebotes.

