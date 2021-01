“Perdí mi embarazo por el estrés de estar en el centro de aislamiento”

Compartir

Zunilda Gómez, de 33 años perdió un embarazo de tres meses y medio mientras cursaba su cuarentena en el hotel “El Embajador” de Clorinda por ser contacto estrecho. “La noche que me desangré mis hijos gritaban, aplaudían para que nos vengan a atender pero nadie nos escuchaba, estábamos encerrados y tardaron horas en atenderme”, contó la mujer que estaba aislada con sus 3 hijos de 5, 8 y 12 años, mientras que su marido positivo para COVID19 se encontraba en el Estadio Cincuentenario.

“El embarazo lo perdí por causa de todo lo que nos pasó, estábamos encerrados con mis tres hijos que estaban desesperados y angustiados por estar en ese lugar, y era desesperante la situación porque no podían ni siquiera salir al patio a ver el sol, estábamos bajo llave. La única comunicación que teníamos era con los policías por la ventana”, expresó a la señora.

Seguidamente contó que estaba embarazada de tres meses y medio “estuvimos casi un mes aislados en el hotel “El Embajador” de Clorinda, donde nos hicieron tres hisopados de lo cual el último le dio positivo a mi marido, pero no nos dieron ningún comprobante de esto. Entonces tuvimos que comenzar de nuevo la cuarentena con mis hijos, 15 días más nos encerraron siendo eramos negativos y a mi esposo lo mandaron para Formosa donde estuvo 35 días”.

A su vez recordó que “cuando ingrese al centro de aislamiento yo ya estaba embarazada y me sentía muy bien, tenía los estudios para hacerme en el Hospital pero no me pude ir porque estaba encerrada”.

“Cuando tuve la primer sangrado todavía estaba con mi esposo y nos comunicamos con la obstetra y nos dijo que nos lleven al Hospital para que me puedan revisar y me dieron una pastilla que era para retener el bebé”, dijo.

Y continuó: “Pero cuando se lo llevaron a mi marido yo me comencé a sentir muy mal y triste porque me quedé sola con mis hijos y una madrugada me levanté con mucho dolor y ahí comenzamos a gritar por la ventana con mi hija para que vengan a asistirme pero los policías no nos escuchaban porque estábamos en el segundo piso, entonces le dije a mi hija que salte por la ventana y que los vaya a llamar porque me estaba sangrando mucho y ahí ella fue a fijarse pero no encontró a nadie, inmediatamente comenzamos a aplaudir cada vez más fuerte hasta que escucharon. Le pedí que llamen a una ambulancia pero cuando llegue al Hospital me hicieron una ecografía y ya no tenía nada, el médico me dijo que perdí al bebé y que iba a quedar internada y en la mañana temprano me hacía un degrado”.

“Después me enviaron de nuevo al hotel y mientras estaba internada mis hijos se quedaron solos. Le di indicaciones a una de mis hijas que se encierren y se queden en el lugar. Pero ellos están traumados, no pueden ver a los Policías, ambulancias, están muy mal”, lamentó.

Por la situación aseguró que iba hacer la denuncia correspondiente, “perdí un bebé encerrada, y eso que yo le supliqué cuando me dio el segundo hisopado negativo que me dejaran en mi casa para hacer la cuarentena y nadie me hizo caso”.

“Para mí fue una negligencia esto porque perdí mucha sangre, me podría haber pasado cualquier cosa estando sola con mis hijos”, sostuvo.

Asimismo aseguró que “no fue bueno el trato en el centro de aislamiento. Tiene que haber un personal de salud en cada lugar de guardia porque en el Hotel donde yo estaba había menores que eran alérgicos, personas mayores que sufrían de hipertensión y nadie les hacía caso”.

“Si una persona no está bien psicológicamente, esto te afecta mucho porque quien sabe lo que te esta pasando si estas encerrado y nadie te va a ver. Recién en los últimos días nos ofrecieron un psicólogo”, señaló Zunilda Gómez.

