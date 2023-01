Perotti y Schiaretti compartieron un acto en clave electoral: «Es posible unir para enfrentar desafíos importantes»

El acto formal para anunciar la ejecución del primer tramo de una obra para construir un acueducto fue la excusa para que los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, Juan Schiaretti y Omar Perotti, den una señal política en medio del armado del nuevo espacio “anti grieta” que el dirigente cordobés anunció días atrás junto a Juan Manuel Urtubey.

Ambos mandatarios compartieron no solo el evento, también críticas al gobierno nacional. “Hay una forma de trabajo diferente desde el interior; de expresar, sentir y de todos los días realizar tareas que poco tiene que ver con esas disputas permanentes, agresiones y descalificaciones que la política muestra. Ninguna de esas descalificaciones ayudan a resolver los problemas de la gente”, indicó Perotti en su discurso.

Y fue más allá: “Es posible trabajar colaborativamente, es posible unir para enfrentar desafíos importantes”

Schiaretti, en tanto, aseguró que “es inconcebible que teniendo un río como el Paraná tengamos problemas de agua potable en Chaco, en Santa Fe, y esto habla de un país que no es federal sino que es unitario”. “Del puerto de Buenos Aires nunca hubo un interés por llevar agua potable a unos kilómetros al oeste del río Paraná; estas son las cosas que nos toca vivir en esta Argentina unitaria, las cosas que estamos dando vuelta y queremos cambiar”, amplió.

“Somos la expresión de la voluntad y el trabajo, y no la expresión del subsidio; somos la expresión del federalismo que queremos para toda la Argentina. Todas las provincias son viables, tienen intenciones de desarrollarse, necesitamos federalismo en serio y ordenamiento en serio”, agregó el dirigente cordobés.

Con este acto, el gobernador de Córdoba busca sumar a dirigentes peronistas alejados del kirchnerismo y del espacio que acompaña al presidente Alberto Fernández -como Perotti- en la construcción de un espacio “por fuera de la grieta”, como lo definió a principios de enero cuando lo anunció junto a Urtubey.

En aquel momento, y según se detalló en un comunicado, ambos expresaron la “decisión de ser candidatos a presidente y competir dentro de ese nuevo espacio, incluyendo a quienes quieran integrar esa propuesta peronista no kirchnerista”. “Ni con los K ni con el Frente de Todos”, subrayaron.

“Es momento de trabajar más que nunca por los argentinos. Con Juan Schiaretti sabemos que hacer lo de siempre es hacer un nuevo fracaso. Somos muchos los que queremos trabajar distinto para que el país recupere la esperanza”, escribió Urtubey en su cuenta de Twitter.

El gobernador cordobés comenzó en los últimos meses la construcción de esta nueva alternativa. Ya no puede reelegir en su provincia, donde propone a Martín Llaryora para sucederlo. Durante el 2022 mantuvo reuniones con distintos referentes de Juntos por el Cambio, como Martín Lousteau y Facundo Manes. En particular, con el neurólogo se especuló con una posible fórmula presidencial, aunque nunca hubo una confirmación oficial.

A mediados del año pasado, cuando Manes mantenía números auspiciosos en las encuestas, Schiaretti lo invitó en reiteradas oportunidades para reunirse en su provincia. Los dos coincidían en la necesidad de superar la dicotomía Cristina Kirchner-Mauricio Macri y en crear una “nueva mayoría” que incluya otros espacios. Esa alianza perdió fuerza luego de que el neurólogo bajara su perfil mediático a raíz de las críticas que lanzó a Mauricio Macri.

