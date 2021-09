Persiste el reclamo de módulos habitacionales: ante la tensión con camioneros, mujeres debieron levantar el corte de la Ruta Nacional 11

Compartir

Ayer por la mañana, el grupo de unas 25 mujeres que desde hace días acampa al costado de la Ruta Nacional 11 en reclamo de módulos habitacionales, volvió a realizar un corte sobre el tramo nacional debido a la falta de respuestas, medida que tuvo que ser levantada a causa de los momentos de tensión que se vivieron con camioneros que ante el malestar de no poder ingresar a la ciudad, comenzaron a tocar bocina sin cesar.

Las mujeres manifestaron que con todas ellas se mantuvieron reuniones y que incluso les realizaron la visita domiciliaria para observar y verificar la situación de emergencia que están atravesando, con la promesa de brindarles una pronta solución, que hasta el momento no llegó.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo con el Delegado de la Defensoría del Pueblo de la Nación Dr. Julio Néstor Santander acordaron continuar todo tipo de gestiones, en el marco de las resoluciones vigentes del Ministerio de la Comunidad, que establecen los requisitos y modalidades para acceder a los módulos habitacionales.

En ese sentido, se informó que institucionalmente se pidió una audiencia multipropósito al Fiscal Federal de Turno Dr. Luis Benítez, quien el día lunes 20 de septiembre convocó a las mujeres para encontrar las alternativas de solución a esta situación insostenible.

Además se dejó en claro que hay una orden de constatación ordenada por la Jueza de Menores Dra. Sylvina Jarzinsky, quien determinó criteriosamente la no presencia de menores de edad, en la ruta o en lugares, donde se los coloca en riesgo en cuanto a su integridad psicofísica.

“Nosotras cortamos nuevamente la ruta porque no tenemos respuestas, ya vieron nuestra situación y no nos dicen nada, estamos hace cuatro semanas al costado de la ruta y quieren que sigamos esperando pero no nos dan solución de nada. Somos 25 mujeres las que estamos, ya nos hicieron el relevamiento, fueron a ver casa por casa, vieron todo como estamos,era para que nos entreguen el módulo y ni así, nos dicen que esperemos pero ya no podemos,ya esperamos casi cuatro semanas y acá seguimos”, dijo Carmen, una de las manifestantes.

“Salimos solamente con la promesa de tener una reunión con ellos, porque, el corte se puso muy mal por parte de los camioneros, tuvimos que levantarlo porque querían pasar”, contó otra mujer.

“Nosotras quedamos acá con los chicos, estamos al costado de la ruta, seguimos acá porque no tenemos dónde estar, el lunes veremos nuevamente, mucha gente ya no tiene donde ir, nos desalojaron, incluso algunos van a traer sus cosas al costado de la ruta porque ya no tenemos dónde estar”, expresó desesperada.

“Desde el ministerio ya censaron a las 25 familias, todos saben la situación de cada uno, nos dicen que esperemos, nos dicen que puede ser en agosto del año que viene que nos entreguen, los papeles están correctos, estamos inscritas y censadas, es muchísimo el tiempo que nos piden que esperemos, por eso no nos movemos de acá. Vamos a seguir al costado hasta el lunes que es la reunión y donde van a ir varias integrantes del grupo para ver qué propuesta y qué solución nos dan”, manifestó.

