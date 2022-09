Personal del Cuerpo de Bomberos intervino en varios incendios por quema de pastizales

Compartir

Sólo esta última semana, efectivos del Cuerpo de Bomberos tomaron intervención en varios incendios por quema de pastizales, tanto en capital como en el interior provincial.

Dos de ellos fueron en un campo de la localidad de Laguna Blanca, donde el fuego afectó poco más de 300 hectáreas, colaborando además con personal del Parque Nacional Río Pilcomayo donde más de 15.000 hectáreas resultaron dañadas.

Debido a la sequía que se extiende en toda la región, los incendios han crecido en toda la provincia, por lo que el Cuerpo de Bomberos de la Policía intervino simultáneamente y de manera incesante en distintos puntos de la geografía provincial.

El lunes, integrantes de la Destacamento Bomberos Mixtos de Laguna Blanca tomaron conocimiento sobre un hecho de incendio de pastizal en un conocido campo de esa jurisdicción, donde se abocaron con tareas de extinción del incendio y realizaron un amplio trabajo en forma conjunta con los peones del campo, quienes utilizaron palmetas y mochilas de agua, afectando un poco más de 300 hectáreas.

Por otra parte, acudieron a solicitud del personal del Parque Nacional Río Pilcomayo por un hecho de incendio de pastizal que ya dañó unas 15.000 hectáreas.

Ante este hecho, la Policía brinda una serie de recomendaciones para prevenir incendios de pastizales y de campos y solicita a la población tomar conciencia y alertar en forma temprana para que se evite la quema deliberada.

El objetivo es prevenir muertes humanas y de animales, inconvenientes en la salud, daño ambiental y pérdidas económicas.

Si bien todavía restan algunas semanas para el cambio de estación, se registran incendios de pastizales en distintos puntos de la esta ciudad y en algunas localidades del interior provincial.

Por otra parte, cuando la quema de pastizales se realiza en inmediaciones a rutas nacionales y provinciales, provoca la disminución de la visibilidad de los conductores, lo que representa un potencial peligro para eventuales siniestros viales.

El Cuerpo de Bomberos de la Policía de la Provincia de Formosa recomienda:

No realice quema de basuras o pastizales en presencia de fuertes vientos, teniendo cuenta que facilita la propagación de las llamas hacia viviendas lindantes, postes del tendido eléctrico, de telefonía, televisión por cable produciendo la interrupción de los servicios con el consiguiente daño material u otras situaciones más graves.

Si su vivienda se encuentra rodeada de terrenos baldíos, es conveniente que efectúe alrededor de la muralla y/o tejido de su inmueble, una limpieza de los arbustos y pastos en un área perimetral de 3 metros, a fin de evitar la propagación de las llamas hacia su inmueble.

Si se desplaza sobre ruta, no arroje colillas de cigarrillos, vidrios u otros objetos que reflejen la luz del sol, teniendo en cuenta que las altas temperaturas pueden iniciar un incendio (efecto lupa).

Si realiza una fogata, coloque piedras alrededor del fuego y, luego de apagarlo con agua o tierra, asegúrese de haberlo hecho correctamente removiendo las cenizas.

Evite encender fuego en época de sequía.

Si viaja por ruta y observa un incendio de pastizal y/o campo, llame inmediatamente a los Bomberos y circule con precaución.

No apiles troncos ni ramas cerca de la casa.

Mantenga los techos, canaletas y desagües libres de hojas y ramas, ya que en un incendio es material combustible que alimenta al fuego.

Si tiene pileta, manténgala con agua durante todo el año, ya que puede ser utilizada por los bomberos para controlar el avance del fuego.

Si cuenta con tubos de gas o un depósito de gas butano (Zeppelin), es muy importante asesorarse sobre las normas de seguridad apropiadas.

Si tiene depósitos con combustibles líquidos (nafta, gasoil, etc), asegúrese de que se encuentren en lugares libres de basura o leña y lejos de la exposición solar. Coloque cartelería informativa conforme legislación vigente y a la vista.

Es recomendable usar rejillas matachispas en los escapes de los vehículos para circular por el monte.

En caso de urgencias o emergencias, comuníquese a la línea gratuita 911, o la línea baja del Cuerpo de Bomberos 4428-888.

