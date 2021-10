Pésima atención en el Centro de Salud El Pucú

Compartir

Es una vergüenza la atención que se brinda en el Centro de Salud de El Pucú, sobre todo la pediatra que llega a la hora que le da la gana y a los chicos apenas los mira, ni siquiera los toca. Está bien que sea una atención pública pero no por eso tenemos que aguantar el destrato. Si la profesional no tiene vocación que se dedique a otra cosa. Yo tenía turno a las 15 horas y me atendió recién a las 16:40. Tuve que llamar a mi trabajo y avisar que llegaba tarde, ahora seguro voy a tener un descuento en el sueldo.

