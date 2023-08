Picantísima respuesta de Moria Casán a un tweet de Lali Espósito sobre la votación

Lali Espósito, siempre muy atenta a la coyuntura, les preguntó a sus seguidores de Twitter si ya habían ido a votar. Entre las muchas respuestas que recibió, llamó la atención la de Moria Casán.

“¿Ya votaron? Che, cuenten”, quiso saber Lali este último domingo, en plena jornada de votación por las PASO 2023. Entonces, fiel a su estilo, La One remarcó lo mucho que le gusta ejercer su derecho de ir a votar.

“Por votar… Con ganas de penetrar una urna. Aguante la democracia, love reina”, le respondió picante Moria a Lali, con quien pegó onda durante la grabaciones de ¿Quiénes son?, video que protagonizaron juntas.

“El papá no quería que Luis Miguel hablara con ella porque él la quería para él. Se la disputaban padre e hijo”, detalló el periodista, quien reveló que al final se conocieron, pero en los años noventa.

“En un viaje ellos se cruzan y Moria estaba con Luis Vadalá. Luis Miguel estaba haciendo un vuelo de Córdoba a Buenos Aires y ahí es cuando él tiene la posibilidad de verla y saludarla”, aseguró.

El cantante, parece, tendría un especial recuerdo de la One. “Le quedó. Al día de hoy, entre los amigos íntimos, suele hablar sobre ella… ¡Es la fantasía de la adolescencia!”, concluyó.

