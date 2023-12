Piden compensaciones económicas por indisponibilidad del servicio a Aguas de Formosa

El Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, solicitó a la Empresa Aguas de Formosa, «compense económicamente a todos los usuarios residenciales y comerciales afectados por los cortes de agua que tuvieron que sufrir a raíz de la rotura de válvulas y otros elementos propiedad de la concesionaria».

El hecho que se produjo en las intersecciones de las Av. González Lelong y 9 de Julio de nuestra Ciudad dejaron por varias horas a barrios enteros sin este servicio público esencial que «afectó más gravemente a quienes no tienen cisternas en sus domicilios y rápidamente sus tanques se vaciaron por un uso razonable y normal».

“No es un caso de

fuerza mayor”

Gialluca señaló que «este no es un caso fortuito o fuerza mayor, ya que, es responsabilidad exclusiva de la empresa concesionaria, mantener en óptimas condiciones los diferentes ductos que trasladan el agua potable. Del otro lado, se encuentran los usuarios residenciales y comerciantes que pagan sus facturas mensualmente en algunos lugares con «servicios medidos y en otros no», pero esa circunstancia no exime de responsabilidad a Aguas de Formosa. Desde el Organismo de la Constitución; se hizo lugar así a los planteos concretados y se espera una respuesta sobre el particular.

Asimismo, explicó que en caso de negativas o silencio de la demandada, se dará intervención al EROSP quien debería sancionar a la empresa, requiriendo los informes correspondientes y advirtiendo que, situaciones similares no podrán repetirse, bajo los apercibimientos expresamente previstos en el actual y vigente Reglamento entre las partes.