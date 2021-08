Piden responsabilidad en el cumplimiento de medidas ante intensa movilidad de personas

Compartir

En la última semana epidemiológica se notificaron 1.572 casos positivos a coronavirus, que significan una reducción de un 9% con respecto a los contagios detectados la semana anterior. De la misma manera, la cantidad de muertos lamentados esta semana es de 30, que representa también una reducción del 9% con respecto a la semana pasada.

Así lo señaló el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Enrique Servián” al indicar que esta disminución de casos y fallecimientos no es casualidad, sino que responde a la campaña de vacunación que Formosa está desplegando aceleradamente, a las medidas y protocolos sanitarios dispuestos para proteger a la población y al cumplimiento generalizado de los mismos por parte de los formoseños y formoseñas.

En ese marco advirtió que “se observa un sustancial incremento de los casos positivos de personas que ingresan a la provincia, habiendo aumentado esta semana un 33% respecto de la semana anterior, lo cual constituye un riesgo importante teniendo en cuenta la presencia de la variante Delta en otras provincias del país”.

En su exposición dominical, la directora de Epidemiología de la provincia, Claudia Rodríguez se pronunció en el mismo sentido y pidió responsabilidad en el cumplimiento de las medidas sanitarias ante la intensa movilidad de personas que se puede observar en la ciudad de Formosa, sobre todo.

“Los logros que obtuvimos son de todos, entonces continuemos ahora que hay menos restricción en la movilidad, se ve en la calle, durante todo el día, seamos responsables al momento de cumplir las medidas sanitarias” comenzó señalando y repitió una vez más que “Usemos barbijo correctamente tapando nariz, boca mentón. Mantengamos el distanciamiento social, si vamos a estar en una reunión permitida tratemos de no estar uno al lado del otro, con barbijo puesto, no compartamos vasos, tereré, mate” pidió.

“Son medidas que tenemos que seguir cumpliendo, para darle tiempo a la vacuna que siga avanzando a pasos agigantados, para que nuestro sistema genere las defensas” recordó.

Informe epidemiológico

La doctora en bioquímica brindó su informe sobre la semana epidemiológica transcurrida, señalando que fue buena, con 59.427 casos acumulados a la fecha desde el inicio de la pandemia y 1089 fallecidos en total, 1572 casos nuevos positivos en esta semana, 34 fallecidos.

“El pico de fallecidos lo tuvimos en la semana 20, mediados de mayo, en donde también tuvimos el pico de casos positivos, llegamos a tener 6.660 casos en esa semana y en esta tan solo 1.572 casos nuevos. De 102 fallecidos, esta semana tuvimos 34 en total. El índice de positividad, es decir la cantidad de hisopados positivos con respecto a la cantidad total de hisopados que se realizan, el promedio de esta semana fue del 3,7% y un promedio de hisopados de 6053, es decir que la cantidad de hisopados que vamos haciendo por semana aumenta y disminuye la cantidad de positivos” explicó.

Sobre los casos nuevos, detalló que se distribuyen en las localidades del interior, excluyendo a Clorinda que tuvo tan solo 20 casos en la semana y en la ciudad de Formosa se mantuvo en 476 casos, cinco casos más que la semana anterior.

En cuanto a la edad y sexo de las 59.427 personas positivas, la mayor incidencia está en el grupo de 20 a 29 años, que los grupos menores han ido aumentando en el tiempo, no hay diferencias con respecto al sexo porque hay un 56% de hombres infectados y 44% de mujeres.

Además señaló que los 1013 casos que se distribuyen en el interior provincial, se nota una disminución más marcada que la semana anterior.

Advirtió no obstante que en localidad como en El Potrillo, en Las Lomitas, Comandante Fontana, Pirané y Palo santo, Villa Dos Trece y Villafañe, Herradura, es donde se presenta la mayor cantidad de casos esta semana.

Al hablar de la mortalidad total, de los 1089 fallecidos, el mayor porcentaje se ubicó en el grupo de 60 a 69 años y ampliando la franja entre 50 y 70 años, es la segunda semana que se da mayor porcentaje en mayores de 50, esto está relacionado con la vacunación. La edad promedio es de 61 años y es mucho más marcado que el 62% son hombres y 37% mujeres. La tasa de letalidad es de 170 fallecidos cada cien mil habitantes.

Consignó que de los 34 fallecidos en la semana, 10 eran de Formosa, 1 de Clorinda y 23 del interior provincial.

En cuanto a la ciudad de Formosa, señaló que el barrio centro fue el que registró mayor cantidad de casos y en los demás se nota una mayor dispersión de casos pero con poca cantidad en cada barrio.

En el registro acumulado de casos positivos por barrio, sigue liderando la tabla el barrio San Francisco, seguido por Eva Perón, centro, San Pedro, Obrero, Juan Manuel de Rosas, Villa Lourdes, Liborsi, etc.

