Piden soluciones ante el aumento «alarmante» de robo de motos en la ciudad

Compartir

Linkedin Print

Vecinos de diferentes sectores de la ciudad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO expresaron su preocupación ante el aumento de robo de motocicletas, un hecho que ocurre a diario y que no tiene soluciones ya que los malvivientes cada vez son más hábiles al robar los rodados de los cuales pocos son recuperados.

En ese marco manifestaron que en las redes sociales es el lugar en el que más se viralizan los hechos, con el fin de llegar a la mayor cantidad de gente y lograr recuperar las motocicletas. Pese a que en muchos casos hay grabaciones de cámaras donde se observa la facilidad con las que se llevan, hay rodados que nunca más son recuperados, como si se los hubiera «tragado la tierra».

Ante esta situación, solicitaron que la Policía disponga de alguna sección que se dedique exclusivamente a investigar el robo de motos, ya que en la ciudad abundan los rodados y a su vez la cantidad de damnificados, algunos de los cuales siquiera llegan a pagar la primera cuota y ya se ven perjudicados con la sustracción de su moto.

Es importante destacar que este es un hecho que no distingue zonas ya que se da en cualquier sector de la ciudad y en cualquier horario.

Ante el aumento preocupante de los robos, el Grupo de Medios TVO dialogó con pobladores quienes manifestaron que prácticamente una vez por día se produce el robo de una moto.

«Todos los días vemos a la gente desesperada publicando datos para poder recuperar la moto que le robaron. Es lamentable pero es algo que sucede todo el tiempo, los delincuentes se hicieron muy hábiles y en solo segundos llevan las motos», dijo una vecina del barrio 2 de Abril que también fue damnificada con esto. «A nosotros hace un año nos robaron la moto de nuestra hija de adentro del portón, se ve que los ladrones pasaron, vieron la oportunidad y con una facilidad tremenda rompieron el candado del portón y se llevaron la moto. Después cuando fuimos a hacer la denuncia le dijimos a la Policía que hoy en día hay que meter las motos a las piezas para que no se las lleven porque las arrancan con unas llaves especiales o les meten un alambre y se van como si nada», acotó.

«La ciudad creció muchísimo y el tránsito en auto es sumamente lento entonces más gente compra motos además de que son más económicas y rápidas, no es que uno las tenga como un lujo y eso es lo que duele. A mi hija le habíamos comprado la moto hacía poquito tiempo, unos 3 meses y ya se la robaron. Todavía no la terminamos de pagar, pero ni esperanzas de que la recuperen tenemos, tuvimos que comprar una usada para que siga yendo a estudiar pero así hay un montón de gente afectada que después del robo se queda en la nada y encima con cuotas que pagar», señaló.

De la misma forma un poblador del barrio Mariano Moreno contó que frente a su negocio ya se han robado varias motos en cuestión de minutos y que tanto él como los damnificados no saben cómo lo hacen. «La mayoría de la gente que es de cuadras más adentro al barrio viene en su moto, más que nada por el calor, se bajan a comprar una gaseosa, fiambres o pan y cuando salen ya no está la moto, hubo un chico que vino, se bajó a comprar dos cositas y cuando salió ya no encontró su moto. Lo peor es que toda esta zona no es transitada entonces uno se queda pensando quién pudo haber sido, si es alguien de acá, si van pasando y ven la oportunidad, es tremendo lo que pasa y encima sigue en aumento porque todos los días hay alguien clamando por su moto, contando que le robaron, que le causaron un gran daño», lamentó.

«Sin dudas que nuestra fuerza de seguridad debe hacer algo al respecto, no puede ser que haya tantos robos y de esas motos solo se recuperen dos o tres, es un tema a investigar porque también cuando los agarran resulta ser que son menores, que no pueden ir presos y siguen robando con toda la tranquilidad, es algo que se les fue de las manos y no puede ser. Nuestras autoridades deben dar respuestas porque encima hay motos de alta cilindrada que las roban como si nada y no aparecen nunca más, se tiene que investigar este tema», pidió.

«Si uno decide comprarse una moto le tiene que poner cadena, alarma, de todo por temor a que las roben, al final se vive con el miedo de que se las lleven y así no se puede. Tienen que hacer algo y brindar más seguridad a la población», solicitó otro vecino de Lote 4.