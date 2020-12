Pidió un préstamo de 30 mil pesos para regresar a Formosa, pero el remisero la estafó y no pudo viajar

Compartir

Linkedin Print

Valentina Franco, una formoseña que se encuentra varada en Río Grande, Tierra del Fuego, en diálogo con el Grupo de Medios TVO relató el lamentable hecho del que fue víctima días atrás, cuando en su desesperación por regresar a Formosa, pidió un préstamo de 30 mil pesos para pagar un remis que la trajera, algo que no ocurrió ya que fue estafada. Entre lágrimas y muy angustiada por lo ocurrido, lamentó que no pueda volver a la provincia donde tiene a su familia y su casa en el barrio Simón Bolívar.

“Ahora estoy esperando a que hayan colectivos para poder ir a Formosa, soy formoseña, mi mamá está en el barrio Don Bosco y yo soy del Simón Bolívar, pero vine con mi marido al sur porque él tiene diabetes, está enfermo, tuve que venir y mi hijo también está acá, todos los años vengo por 3 meses y después vuelvo a Formosa, pero esta vez no pude hacerlo, tenía que haber vuelto para abril pero no pude hacerlo por la pandemia”, explicó.

Asimismo contó que “en marzo hice los trámites para volver pero no me salían, desde Formosa se contactaron conmigo y me dijeron que mi entrada era el 29 de noviembre y por la desesperación de querer ir a mi casa, mis hijas pudieron contactar a un remisero, pagué 30 mil pesos y nunca vino a buscarme”, dijo entre lágrimas.

Supuso además que “el hombre al parecer era del Chaco, él se comprometió a llevarme a Formosa, le pagamos, me había dado un número de caja de ahorro y ahí aboné el dinero, esperé y nunca vino, tengo todos los papeles de esto, tengo la boleta de depósito, tenemos todo lo que nos dijo y demás”.

Ante esta situación aseguró que “este hombre no apareció más, no nos atendió más el celular, teníamos que salir el sábado y yo me comuniqué con él que me dijo que salía de la terminal de ómnibus de Río Grande, el viernes le empecé a mandar mensajes, mi hija también, pero nunca más nos atendió, esa era la única opción que yo tenía porque no hay avión ni colectivo para volver”.

Franco contó además que informó de su situación a las personas que se comunicaron con ella desde Formosa para confirmar su ingreso, “yo les mandé el ticket de que me estafaron pero no me dijeron nada, desde Formosa me volvieron a llamar para preguntarme si iba a ingresar o no, les dije que no, les expliqué lo que me había pasado y por eso mi imposibilidad, pero no me dijeron nada más, ya no tengo plata para pagar otro remis, tuve que sacar este préstamo para volver, ahora lo tengo que pagar y ya no me puedo arriesgar más”.

En ese sentido señaló que tendrá que pasar las fiestas de fin de año en el sur y esperar a que haya colectivo para regresar a la provincia, “la única forma de volver es en colectivo o en avión con el que voy hasta Buenos Aires y de ahí veo cómo llegar a Formosa donde tengo a mis padres, a mis hermanas, mis hijos, mis nietos, yo estaba desesperada por volver porque acá es distinta la vida, quiero volver a mi casa pero me ocurrió esto”.

De la misma forma señaló que al estar tanto tiempo en otra provincia no pudo hacerse los estudios médicos que necesita. “Tengo una pensión, tengo que ir a la doctora, acá no me atienden, tenía que traer mis papeles y demás, pero como volvía en tres meses no traje nada y acá no me atienden. No quiero pasar las fiestas acá, quiero volver a Formosa pero no tengo manera, como acá hay muchos contagiados no hay colectivos, ahora ni avión siquiera hay, están viendo poner un avión por semana”, relató.

“Ahora están bajando los casos, por suerte ni yo ni mi esposo ni mi hijo nos contagiamos porque casi no salimos a no ser que sea para comprar y llevar al doctor a mi esposo que se tiene que hacer los estudios y demás, él está considerado de riesgo por eso no podemos salir, yo tampoco me quiero contagiar porque tengo artritis reumatoidea”, expresó.

“Tuve que sacar un préstamo porque quería volver demasiado a Formosa, tomé el riesgo que me salió mal. No hice la denuncia y no sé si me la van a tomar porque el 27 de noviembre yo lo contraté a este remisero que me estafó”, finalizó diciendo, aún impactada por lo que le ocurrió.

Compartir

Linkedin Print