Pochettino defendió a Lionel Messi de las críticas

El rendimiento de Lionel Messi en el triunfo del PSG sobre Real Madrid por la ida de los octavos de final de la Champions League abrió un debate transoceánico entre las férreas críticas que le cayeron en Francia y las profundas defensas que surgieron desde Argentina. En la previa de una nueva presentación del equipo de París, Mauricio Pochettino quedó en el medio de esa discusión durante la conferencia que ofreció.

La primera pregunta en la rueda de prensa estuvo asociada a los cruces entre Argentina y Francia por la valoración que le cayó a Leo en el país europeo tras fallar un penal en Champions, lo que decantó en una sólida defensa del rosarino por parte de periodistas, colegas del ambiente y fanáticos en Sudamérica.

“¿La segunda pregunta qué era?”, le consultó por lo bajo Pochettino a su ayudante de campo y traductor Miguel D’Agostino. “La segunda era si esa confrontación entre Argentina y Francia con respecto a Messi, que por ejemplo vieron a Agüero tomar posición”, le detalló su compañero.

“No he visto…”, dijo por lo bajo incómodo el DT. Al mismo tiempo que repetía adelante del micrófono esa definición: “No he visto qué ha pasado…”. Nuevamente, corrió su boca del micrófono y le preguntó a D’Agostino: “¿Con quién? ¿Con el Kun? No he visto nada”. Si bien ambos hablaban por lo bajo, la transmisión oficial captó ese diálogo entre barbijos y tonos casi silenciosos.

Sin embargo, la prensa francesa insistió con el tema inmediatamente y el traductor le detalló a Poche: “Las diferencias en como opinan sobre el estado de forma de Leo en Argentina y en Francia…”. El rosarino intentó despegarse: “No sé porque no he leído, no leo. No sé qué diferencias, por eso…”.

Las preguntas estaban asociadas a un tema que se mantuvo candente en las últimas horas desde ambas partes del planeta. Los principales diarios franceses le pusieron un 3 a Messi en el duelo ante el Merengue y generaron los enojos más variados que fueron desde el ex jugador Sergio Agüero hasta el reconocido conductor Alejandro Fantino. El Kun, incluso, reconoció que canceló una nota con un medio francés tras este hecho.

La rueda de prensa giró por otros lados hasta que nuevamente, en la última consulta, el foco recayó en la actuación de Messi. El entrenador entendió que debía darle un espaldarazo a su futbolista y, con su estilo, se diferenció notablemente de las críticas periodísticas que le hicieron la Pulga: “Leo Messi es el mejor del mundo. Un jugador como él, con su experiencia y lo que representa, él es el fútbol. Si tu quieres explicarle a alguien lo que es el fútbol, es Leo Messi. De ninguna manera fallar un penal va a afectar su confianza. Eso es imposible y quien lo piense de esa manera no entiende de este deporte”.

Y apuntó para marcar un análisis distinto al de los medios locales quienes lo señalaron al argentino por tener un supuesto “mal juego”. “Estoy contento con su funcionamiento, ha tenido una prestación muy buena. Creo que parte de que el equipo haya jugado bien ha pasado por su capacidad de interpretación del juego, su capacidad de pegar a todas las piezas en el campo, por su compromiso y por el número de intervenciones que tuvo en el equipo. De ninguna manera fallar un penal puede afectar a su confianza”, insistió.

Antes de encarar la revancha contra el Merengue en el Santiago Bernabéu, PSG deberá atender tres compromisos relacionados a la Ligue 1 que lidera con 13 puntos de diferencia sobre el segundo: visitará al Nantes este sábado 19 de febrero desde las 17 (hora Argentina), recibirá al Saint-Etienne el sábado 26 y finalmente irá a la casa del Niza el 5 de marzo. Luego, el 9 de ese mes, viajará a España para cerrar la llave de octavos.

