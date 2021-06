Poder Judicial: a partir de hoy se reabren los tribunales y la atención vuelve a ser presencial

Compartir

En consonancia con las nuevas actividades permitidas por el Consejo Integral de la Emergencia, el Superior Tribunal de Justicia dispuso poner fin al receso extraordinario y reabrir los juzgados y tribunales de toda la provincia retomando el trabajo presencial tanto de magistrados como funcionarios y empleados de todos los escalafones judiciales.

Le medida entró en vigencia el pasado sábado y se extenderá hasta el 2 de julio próximo, dice la resolución 139 de la Corte Provincial que establece el desarrollo de todas las actividades jurisdiccionales en el ámbito de las tres Circunscripciones Judiciales respetando un protocolo redactado al efecto y bajo un sistema de trabajo en burbujas.

El horario de atención al público durante este periodo será de 8.15 a 12.30, mientras que el plazo de gracia se extenderá hasta las 10.15 horas.

Para tomar esta determinación, el STJ tuvo en cuenta las nuevas medidas ordenadas por el Consejo Integral de Emergencia que habilitó, entre otras actividades, la tarea profesional ligada al derecho, como así también la circulación en un horario acotado y la prohibición de reuniones en espacios públicos de más de 10 personas, imponiendo una reapertura gradual de actividades, debido a la situación epidemiológica de la Provincia que sigue siendo delicada y exige la continuidad de pautas preventivas como así, de protocolos sanitarios.

En este contexto, la Corte Provincial habilitó hasta el 2 de julio el regreso progresivo a la presencialidad, estableciendo grupos de trabajo (sistema burbujas), tomando todos los recaudos necesarios que prioricen el cuidado de la salud de los operadores judiciales.

En mayoría, los ministros del STJ se inclinaron por el reingreso gradual a la presencialidad establecida en dos grupos de trabajo -teniendo en cuenta que no todo el personal del Poder Judicial está vacunado- considerando esta la mejor alternativa para equilibrar la labor de todos los operadores judiciales y no judiciales.

Protocolo

Entre otras disposiciones, el protocolo elaborado por el STJ establece que todas las personas que asistan en forma presencial deberán tener colocado el barbijo constantemente (que cubra boca y nariz), sanitizar las manos y los calzados antes de ingresar a los edificios (deberán contar con aerosol, trapo de piso o alfombra sanitizante) y el debido control de temperatura (zona de cuello o frente si es con scanner biométrico). No se permitirá el ingreso o la permanencia en las dependencias a quienes incumplan estas indicaciones.

En las mesas de entradas de los Juzgados del edificio Tribunales se permitirá la concurrencia de las personas por estricto orden de llegada y con respeto de medidas de sanitizaciones vigentes, no más de dos personas por vez. A través de la guardia policial y operadores del área de intendencia se controlarán y ejecutarán las medidas dispuestas en el protocolo.

Por otra parte, con el fin de disminuir la cantidad de trámites presenciales continuarán operativas las mesas de ayuda, mientras que las presentaciones en soporte papel se efectuarán con los recaudos establecidos en los protocolos de sanitizaciones vigentes, en horario matutino de 08:15 a 12:30.

Se aclaró que las presentaciones que se autorizan en forma electrónica no se recibirán en soporte papel.

