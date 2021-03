Polémica en puerta: analizan suspender los descensos en la Liga Nacional

Compartir

El santiagueño Gerardo Montenegro, presidente de la Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC), admitió hoy que analizan “suspender los descensos” por pedido de los dirigentes de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

“Tenemos un pedido de los dirigentes para modificar el tema de los descensos, y deberá ser analizado por todos los dirigentes. Yo no tengo el poder de cambiar eso, por más que tenga una posición”, comentó el máximo directivo de la AdC en diálogo con el programa radial Uno contra Uno.

“Es un tema que se habló hace bastante tiempo. Pero nosotros desde la organización planteamos que podíamos analizar este pedido al final del torneo porque era algo que deportivamente no sumaba. Queríamos jugar de manera normal, y ahora podemos considerar este pedido nuevamente y lo vamos a hacer”, apuntó.

Lo cierto es que las palabras de Montenegro no cayeron bien en un sector de la dirigencia, sobre todo en la que armó planteles competitivos para evitar el descenso a la Liga Argentina.

“Es una decisión de los clubes, es prolijo porque es un tema que nosotros los dirigentes lo supimos durante todo el torneo, esto lo saben todos en el ambiente. Estuvo en el aire suspender los descensos, no digamos que este tema no estuvo hablado, nosotros consideramos que era mejor hablarlo una vez terminada la competencia”, defendió Montenegro.

Sin embargo, más allá de alguna charla informal y los rumores de la suspensión en diciembre pasado luego del brote de coronavirus en el torneo, todos continuaron compitiendo con un descenso en juego y se llegó a la última semana con esa plaza en disputa.

El apoyo de Peñarol de Mar del Plata ya se consiguió, al punto que Domingo Robles, presidente del club y vice segundo de la ADC, aclaró que está “en contra” de los descensos en este contexto.

“Me parece que tendríamos que charlarlo entre todos, cada uno despojado de su camiseta. Siempre estoy expectante, porque considero que es lo más justo para todos, más allá de quién este comprometido”, analizó Robles en una nota con La Nueva Provincia.

La reunión de los próximos días definirá cómo se terminará esta Liga Nacional, que tiene a la Asociación Atlética Quimsa como primero de la Fase Regular y a San Lorenzo, actual tetracampeón, como segundo.

Lábaque: “En estos momentos, Atenas no está en condiciones de jugar la Liga”

El presidente del elenco cordobés analizó todo lo que pasó con el tema de los descensos y su posible suspensión en el programa Showsport.

Felipe Lábaque, el presidente de Atenas, estuvo de invitado en el programa cordobés Showsport y analizó lo que aconteció en las últimas horas con respecto a la chance todavía no confirmada de que se suspendan los descensos esta temporada.

“No estuvo definido nunca el tema de los descensos en la Liga Nacional. Independientemente que le venga bien la resolución a Atenas, estoy en contra de que no haya descensos. Si de algo soy enemigo yo, es que no haya descensos. No hay una buena competencia si no hay descensos. No hemos propuesto nosotros un torneo sin descensos. No es lógico en una competencia”, comentó el dirigente.

“Lo que tampoco es lógico es jugar en una burbuja que nunca fue burbuja y se han producido muchos más casos de los que estaban pensados. En estos momentos, Atenas no está en condiciones de jugar la Liga Nacional. Los recursos están totalmente marginados”, agregó.

