Policial empató ante Paracao en su último amistoso antes del debut ante UVT

Compartir

Linkedin Print

La Asociación Mutual Policial (AMP) y El Club Atlético Paracao (CAP) volvieron a igualar en dos sets este sábado en Paraná y finalizaron la serie de amistosos previa a la Copa Aclav ARG de vóleibol sin sacarse ventajas.

Este lunes a partir de las 16 horas se producirá el debut absoluto del equipo formoseño en la elite del vóley masculino. En el tercer turno del día se medirá ante Unión Vecinal Trinidad de San Juan.

El conjunto paranaense y el formoseño se alternaron en el dominio de los parciales y concluyeron la preparación para su primer torneo oficial de pretemporada satisfechos por el rendimiento alcanzado.

Al igual que en la noche anterior, los entrenadores improvisaron un común acuerdo al llegar al final del cuarto set y dieron por concluida la prueba, que nuevamente albergó al público seguidor del vóleibol de la capital entrerriana en el gimnasio Coloso del Sur.

Luego de la cena, ambos planteles emprendieron el viaje a Mar del Plata, sede de disputa de la Copa Aclav ARG, que se extenderá hasta el domingo próximo.

La primera parte del primer set no tuvo un dominador definido, ya que ambos contendientes desplegaron su arsenal de ataque sin que la elevada temperatura mermara su energía.

Empero, desde la segunda mitad del parcial el local tomó una pequeña luz en el marcador gracias a que tomó más riesgos desde el saque. Además, Gonzalo Lapera y Mathias Corzo, principalmente, bombardearon con fuerza desde las puntas para franquear a la defensa rival, siendo apuntalados por una eficiente recepción, no sólo de los líberos Hipólito Sosa y Juan Carlos Escobar, sino también del mismo Lapera y de Juan Pablo Pereyra.

Policial, en tanto, sumó como alternativa de las bandas (vía Alexis Nocenti y Rodrigo Ocampo) el ataque por el centro (con el colombiano Carlos Mosquera Paredes), pero no fue suficiente y cedió el parcial 25/22.

El sostenido ataque de La Bomba se prolongó en el reinicio y hasta la primera mitad, con las mismas herramientas del parcial anterior. Recién allí, de la mano caliente y acertada de Leandro Niz (tres aces) Policial emparejó, pasó al frente y tuvo todo para cerrarlo (21-24).

Pero el Auriazul no se dio por vencido y una buena racha de saques de Tomás Steeman lo dejó set ball (25-24). Sin embargo, el conjunto formoseño fue quirúrgico en sus ataques y se lo llevó 25/27.

Decidido a tomar la delantera, desde el inicio del tercer episodio el team entrerriano marcó el ritmo, nuevamente con Lapera y Corzo, más los bloqueos de Julián López. Llegó hasta la recta final con la mayor diferencia (20-13) y esto motivó la reacción de su par formoseño.

Alejandro Araya clavó dos saque y el visitante se acercó 22-21; estuvo cerca de dar el batacazo, pero el local volvió a tomar las riendas del juego y lo ganó 25/22, tras un bloqueo de Pereyra.

Tratando de sacarle el mayor provecho posible a la posibilidad, los entrenadores ensayaron variantes en las formaciones y así el juego se revitalizó. Policial sacó una pequeña ventaja que sostuvo a lo largo de todo el parcial le permitió llegar a la segunda igualdad, tras conquistar el 21/25.

En este segmento, hubo buenas intervenciones del punta Lorenzo Nieto y del armador Tomás Barisic en el local, mientras que el opuesto Germán Gómez se destacó en el formoseño.

Síntesis

PARACAO 2: 9- Tomás Steeman, 12- Mathias Corzo; 5- Gonzalo Lapera, 3- Juan Pablo Pereyra; 11- Emanuel Beltrán, 15- Julián López (capitán); 16- Hipólito Sosa (líbero). Entrenador: Miguel Juárez. Ingresaron: 14- Juan Carlos Escobar (líbero), 13- Mateo Federico, 10- Lorenzo Nieto, 20- Joaquín Fariña, 2- Tomás Barisic Contaldo, 7- Lucas Vivas y Facundo Hernández.

MUTUAL POLICIAL 2: 4- Alejandro Araya, 1- Rodrigo Ocampo; 18- Tomás Rodríguez, 13- Ramsés Cascú; 11- Carlos Mosquera Paredes, 10- Alexis Nocenti; 12- Marcos Richards (líbero). Entrenador: Martín López. Ingresaron: 2- Maximiliano Quiñones, 9- Gastón Ortiz, 17- Germán Gómez, 7- Leandro Niz, 3- Pablo Rivero, 15- Axel Mendoza (líbero) y 8- Antonio Cabrera.

-Parciales: 25/22, 25/27, 25/22 y 21/25.

-Destacados: Gonzalo Lapera (P) y Leandro Niz (MP).

-Árbitros: Matías Andrich y Guadalupe Gómez.

-Estadio: Coloso del Sur.

Compartir

Linkedin Print