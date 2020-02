Policial venció en el Tie Break y ya conoce rivales para lo que se viene

Compartir

Linkedin Print

Este domingo terminó la fase regular del Torneo Argentino con victoria de San Lorenzo, Regatas de Corrientes, UVT y Policial y de esta manera quedaron definidos los grupos para la próxima fase con sede en Rosario, Santa Fe, San Juan y Formosa. Los sanjuaninos y formoseños terminaron invictos en esta ronda. EL equipo de Martín López ahora será rival de Amuvoca, San Lorenzo y Pellegrin.

En la Zona A, Regatas de Corrientes se recuperó de gran manera con una victoria ante Pellegrini en sets corridos que lo dejó tercero de la zona. A pesar de las posiciones ya definidas previamente entre ellos, Tucumán de Gimnasia y Policial protagonizaron un partidazo en el que finalmente festejó el equipo formoseño por 16-14 en el tie break.

Por su parte, en la Zona B, San Lorenzo tuvo su revancha contra Vélez, le ganó 3-1 y terminó como escolta de Paracao en el grupo en el que Once Unidos quedó tercero y los de Liniers, cuartos.

Por último, en la Zona C, UVT necesitó cuatro sets contra Club Rosario y así cerró esta fase inicial invicto con seis victorias. Villa Dora se ubicó tercero y Amuvoca, cuarto.

Zonas de 2da. Fase (6 al 8 de marzo)

Zona D: UVT, Vélez, Regatas Corrientes (En San Juan)

Zona E: Club Rosario, Salta Vóley, Once Unidos (En Rosario)

Zona F: Villa Dora, Paracao, Tucumán de Gimnasia (En Santa Fe)

Zona G: Policial, Amuvoca, San Lorenzo, Pellegrini (En Formosa)

LAF: Banco Provincia

volvió al triunfo contra Mupol

Este domingo continuó una nueva fecha de la Liga Argentina Femenina y Banco Provincia derrotó a Mupol como visitante por 3 a 0, con parciales de 25-22, 25-22 y 25-22. De esta manera recuperó el tercer lugar de la zona por detrás de Villa Dora y San Lorenzo.

Banco Provincia de La Plata venía de dos caídas como local luego de enfrentar a San José y Villa Dora. No obstante, en esta oportunidad resolvió el partido contra Mupol en sets corridos para lograr así su tercera victoria en la competencia, en seis presentaciones.

Luego de su participación en el Sudamericano de Clubes, este miércoles y jueves San Lorenzo se pondrá al día cuando enfrente como local a Estudiantes y Banco.

Liga Argentina Femenina

Gimnasia -Vélez 3-0 (25-22, 25-18, 27-25)

River -Rosario 3-0 (25-20, 25-15, 25-12)

Mupol- Estudiantes LP 0-3 (12-25, 21-25, 16-25)

Vélez -Rosario 3-2 (16-25, 19-25, 25-23, 25-18, 15-9)

Mupol- Banco LP 0-3 (22-25, 22-25, 22-25)

26/2 21:00 San Lorenzo-Banco LP

27/2 21:00 San Lorenzo-Estudiantes LP