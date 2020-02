«Las leyes están hechas para los chetos, para la gente que tiene más plata y poder»

Compartir

Linkedin Print

Esteban Lamothe es uno de los protagonistas de la nueva ficción de Netflix, Puerta 7, dirigida por Israel Adrián Caetano que aborda el flagelo de las barras bravas. Parafraseando a su personaje, el actor reflexionó sobre el acceso a la Justicia.

“Las leyes están hechas para los chetos”, dice en uno de los capítulos el personaje del actor, un líder de una barra. Al respecto, coincidió: “Sí, están hechas claramente, para la gente que tiene más dinero, más posibilidades. Yo, Esteban Lamothe pienso que las leyes están hechas para los chetos, para la gente que tiene más plata, más poder”.

Sobre su personaje, explicó que es alguien “que tiene bronca de clase pero que no se quedó quieto con eso, no se quedó en su casa resentido, sino que está ahí haciendo un trabajo un poco sucio pero creo que dentro de ese clima y atmósfera es una persona que tiene un poco de corazón también”.

En la presentación de la ficción, había contado a este sitio: “Lo interesante (del papel) es que no es una sola cosa, no es solamente malo también, es alguien que a la mañana puede ir a pegarle a alguien o torturar a alguien y a la tarde tener un gesto de amor enorme por un pibe mucho más chico que él. Lo interesante del personaje justamente es la contradicción que plantea”.

Además, el actor celebró que exista este tipo de ficciones y se mostró esperanzado con la posibilidad de que haya más proyectos de este tipo: “Así da gusto trabajar hay tiempo, hay directores. Argentina es un país muy fértil tiene muchos directores, directores de fotografía, guionistas, actores, es un lugar que puede llegar a explotar”.

Creada por Martín Zimmerman, dirigida por Israel Adrián Caetano y producida por PolKa, Puerta 7 muestra a una mujer (Dolores Fonzi) que en medio de la lucha de los violentos por territorio y dinero, busca limpiar al club de su elemento criminal.

“Ella es idealista, quiere cambiar las cosas y claramente se enfrenta a un sistema que se le opone muy concretamente, que son las barras. Ella entra como jefe de seguridad del club, y quiere hacer las cosas bien y a su manera hacer las cosas bien la pone en problemas, se va a enfrentar con toda una red enorme de poder de la que hablamos. Entonces creo que su vulnerabilidad es darse cuenta que no es tan fácil ir en contra de lo que ya está establecido.Y a la vez es mujer, a la vez tiene una pareja mujer y entonces cae ahí como una extraterrestre a un mundo de hombres a tratar de cambiar las cosas y la cosa se le complica”, contó la actriz sobre Diana.

Hacer una ficción que retrate el universo se los barras es un desafío para sus creadores. Al respecto, Caetano dijo: “Es un mundo enorme e insondable. Es una porción de la sociedad muy grande porque la connivencia es enorme. Es una expresión social nuestra y la serie va más allá de eso, va más allá de la denuncia social, es una ficción con los pies muy bien puestos sobre la tierra”.