Por cierre de rutas en Clorinda hay desabastecimiento de garrafas de 10 kilos

El gerente de la Cooperativa de Clorinda, Enrique Alegre, en comunicación con el Grupo de Medios TVO, informó que por el corte de ruta que se viene realizando hace más de una semana por vecinos autoconvocados de la segunda ciudad los camiones no pueden ingresar por lo que esta medida afecta el abastecimiento de gas envasado en la ciudad. “Esto es un drama y a medida que la gente se vaya quedando sin gas en su casa va a ser peor”, sostuvo Alegre.

“Estamos con un grave problema que es el abastecimiento de gas en la ciudad de Clorinda, nosotros somos una cooperativo de servicios públicos y uno de los servicios que prestamos es el envasado de garrafas. Contamos con una planta de gas y lamentablemente hoy no tenemos productos, no podemos traer y tampoco otra empresa lo puede hacer, por son cuatro las empresas que ingresan a la localidad, por lo que hoy no contamos con garrafas de 10 kilogramos en toda la ciudad”.

“Lamentablemente es un época donde se utiliza mucho por las fiestas de fin de año y es un drama lo que estamos pasando y a medida que se vaya terminando el gas en la casa esto va a ser peor”, lamentó Alegre.

Asimismo el Gerente de la Cooperativa explicó que “los camiones no pueden quedar mucho tiempo varados en ruta porque son cargas peligrosas. Si algo llega a pasar puede causar mucho daño”.

“Tenemos comprado una tanda de 5 mil garrafas que era lo que íbamos necesitar para nuestros asociados y clientes de la cooperativa durante estas dos semanas de Navidad y Año Nuevo, que nos tienen que enviar pero los camioneros no pueden estar uno o dos días formando filas, no saben si van poder pasar y si pasan si van poder volver a salir”, sostuvo.

Indicó que “esto afecta a la gente que trabaja, que tiene bares, panaderías y hoy ya no pueden trabajar. Además nosotros distribuimos a la Policía, a la cárcel, a las persona que están en el Centro de Aislamiento”.

“La única solución que encontramos a esto es que se levante el corte para que puedan ingresar los camiones y puedan abastecer. Hoy en Clorinda deben estar faltando unas 8 mil garrafas y este problema se va a ir acreciendo”, aseveró Alegre.

