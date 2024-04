Por despidos y cierres de oficinas, Anses convocó a paro, pero en Formosa el acatamiento no será total

Las seccionales de los sindicatos Apops, ATE Y Secasfpi adherirán este miércoles al paro nacional y movilización en Anses. En contacto con el Grupo de Medios TVO, Diego Jara, delegado de ATE en Anses Formosa, confirmó que en nuestra provincia la atención se verá afectada ya que son muchos los trabajadores que decidieron acatar la medida.

Al comenzar el diálogo señaló que “hemos conformado la Mesa Provincial de empleados nacionales en ATE, venimos trabajando y organizándonos desde hace tiempo; hoy -por ayer- llevamos adelante una conferencia de prensa para que cada organismo cuente cómo la está pasando”.

Consultado por el total de despedidos respondió que no tienen una cifra exacta ya que “hay organismos donde si les ha llegado la carta de despido, otros donde los empleados se han enterado porque el Gobierno en una conferencia de prensa anunció el cierre de sus lugares de trabajo, peor lo concreto es que hasta el momento no recibieron nada formal. Es grave esto porque no les notifican de su situación laboral y tampoco han cobrado su sueldo de marzo”.

“También tenemos otros casos de trabajadores que fueron notificados a través de un correo electrónico que no saben de quien es que fueron despedidos. Son 900 compañeros de todo el país que no cobraron sus sueldos”, agregó.

Seguidamente aseveró Jara que en el caso de Anses “tenemos cinco despedidos que son compañeros de planta permanente que iban a trabajar todos los días”.

“No solo estamos hablando de despidos de trabajadores, sino que es la eliminación de todas las políticas públicas que brinda el Anses. La sociedad tiene que entender que esta ola masiva de despidos no solamente viene a perjudicar a los trabajadores sino a todos en general”, continuó.

“Durante este último tiempo hemos llevado asambleas permanentes en todo el país, hemos logrado que de los cuatro sindicatos que hay en Anses, tres convoquemos a un paro general a nivel nacional, y eso es muy importante porque necesitamos la unidad de todos. Vamos a pedir la reincorporación de los 1300 despidos en todo el país y que dejen de cerrar oficinas”, finalizó diciendo.