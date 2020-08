Por la bajante extraordinaria, aparecieron distintos restos náufragos en el Río Paraguay

Compartir

El Prefecto Principal Eduardo Escalada, Jefe de Prefectura Naval Argentina en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la bajante histórica del Río Paraguay que ha perdido su nivel de escala, es decir que no se puede medir porque está por debajo del metro. Explicó que por el momento se encuentra estacionado y no hay novedades sobre futuras lluvias que podrían ir revirtiendo la situación, por lo que su tendencia es a seguir bajando. Otra situación única que se dio es que por esta bajante empezaron a aparecer restos náufragos en distintos puntos, incluso de barcos enteros que descansan en las aguas del río y que datan de hace muchos años, como el caso de una embarcación que empezó a ser visible y se desconoce de a qué año corresponde.

“Las estimaciones que teníamos se están cumpliendo, el río está en una tendencia estable pero debajo del metro de altura, no tenemos por el momento expectativa de que esa tendencia se revierta habida cuenta que la información con la que contamos nos dice que no están las precipitaciones que necesitamos en las nacientes tanto del río Paraguay como el del Paraná. Seguimos con las demás precauciones, más que nada para el comercio internacional, tanto los patrones como los capitanes de los convoy están cumpliendo nuestras recomendaciones de suspender voluntariamente la navegación nocturna habida cuenta que no solo hemos tenido reportes de la visualización de bancos de arena sino que están apareciendo distintos restos náufragos en distintos puntos de nuestra jurisdicción y durante el día el riesgo de minimiza. No hemos tenido en estos días ningún registro de acaecimiento, se está haciendo una navegación responsable esperando que la naturaleza juegue a favor y el río vuelva a tener ese caudal que permita tener una navegación 100% segura, pero la tendencia es estable en los niveles debajo del metro”, explicó Escalada.

Asimismo aseguró que la bajante está siendo histórica a tal punto de que están quedando al descubierto embarcaciones antiguas. “Los patrones y capitanes de los convoy tienen la obligación de informar a la autoridad marítima, en este caso a nosotros o a la autoridad paraguaya de toda novedad que encuentren en el curso del río porque eso queda en un registro y se informa en lo que llamamos aviso a los navegantes que es un reporte diario radioeléctrico que se les da a todos los convoy que están navegando para que lo registren en su GPS y ellos ya estén sabiendo que ahí hay un peligro para la navegación. Estamos recibiendo este tipo de novedades, antes estaban debajo del agua y ahora eso se marca, queda registrado. En lo que respecta al canal de navegación no hay ningún problema y todavía estamos en márgenes para que se realicen navegaciones seguras”.

De la misma forma se refirió a la cantidad de barcazas que pasan por la jurisdicción que tiene a su cargo. “Tenemos un promedio de entre 15 y 20 embarcaciones aguas arriba y aguas abajo, es decir sentido Corrientes-Asunción y Asunción-Corrientes, aproximadamente esa es la cantidad de los convoy que pasan por día”, detalló.

Seguidamente Escalada aseguró que debido a que el río está por debajo del metro, no se lo puede medir ya que no hay escala de medición para ese nivel. “Sería una irresponsabilidad más que nada de nuestra parte donde debemos brindar información oficial, decir que el río está a tanta altura, la escala marca hasta el metro y es lo que significa sin escala, es decir que hoy el río está marcando por niveles debajo del metro que es la medición oficial de la dirección de Vías Navegables de la Nación”, explicó.

Para finalizar se refirió a si esta bajante dificulta las tareas de patrullaje de la fuerza. “En estos 207 kilómetros de jurisdicción que tenemos la costa es muy regular, representa distintos accidentes geográficos. Nuestros patrones de lanchas lo conocen, pero cuando hay menos caudal de agua para evitar que nuestras embarcaciones, ya sea persecución o en una posición de vigilancia, deben tener resguardo para buscar agua segura y es un trabajo complementario que se debe buscar previamente para no varar la embarcación. En estos momentos tenemos esos inconvenientes pero de ninguna forma esto impide la tarea operativa y de vigilancia que estamos realizando”, culminó.