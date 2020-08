Destacan aprobación de ordenanza que permitirá mejorar funcionamiento del Mercado Frutihortícola

Compartir

Linkedin Print

El administrador general del Mercado Frutihortícola, Emanuel Rigonatto, en diálogo con el Grupo de Medios TVO destacó la importancia de la ordenanza que quedó aprobada el miércoles en el Honorable Concejo Deliberante que busca mejorar el funcionamiento del lugar regulando el abastecimiento de mercaderías y fijando pautas sobre la reubicación de los puestos mayoristas en el predio de la Sociedad Rural. Entre las medidas, el rol del coordinador tendrá injerencia en la formación de precios de los productos que comercializan.

“Celebramos el acompañamiento del cuerpo legislativo a este proyecto de ordenanza que viene a darnos las herramientas necesarias para las cuestiones que tienen que ver con la administración, para manejar mejor la cuestión operativa, promover la producción y el consumo de productos locales, trabajar en lo que es tan importante para el vecino como el respeto de los precios justos, se apunta siempre a la descentralización para la integración territorial. Todas estas acciones son en función de una planificación de ciudad que la tiene bien clara el intendente Jorge Jofré y creemos que va a impactar de manera muy positiva en el mediano, largo y corto plazo en los vecinos y vecinas de Formosa”, explicó.

Asimismo detalló que “esta ordenanza lo que hace es clarificar más las cuestiones de las atribuciones del administrador del Mercado. La intención de la legislación que se aprobó es dar las herramientas, las facultades legales para que la administración del mercado pueda regular algunas cuestiones como el ingreso o egreso de mercadería, también la cuestión del respeto de los precios, las cuestiones higiénico- sanitarias que menciona la ordenanza de la posibilidad de establecer una oficina de la Dirección de Bromatología para poder aplicar el Código Alimentario, también la posibilidad de hacer las gestiones inherentes para incluir nuestro mercado concentrador al registro nacional del ente competente que regula la cuestión de los alimentos frutihortícolas que es el Senasa, esas cuestiones que hoy sabemos que faltan, pero que la podemos hacer por la decisión y el compromiso que tiene el intendente de la ciudad en este punto y que sabemos que es necesario para avanzar en lo que estamos trabajando que es el nuevo mercado concentrador que va a tener lugar en una primera instancia con los del sector mayorista en la Sociedad Rural”.

“La ordenanza prevé la creación de una mesa formadora de precios que va a estar integrada por cada uno de los puesteros que tienen incidencia en esa cadena de formación que son los introductores, los que traen la mercadería, va a estar formada por cada uno de sus representantes y va a estar fiscalizada por la autoridad de aplicación del Mercado Frutihortícola que es la administración del Mercado, esto por supuesto para que de manera consensuada se establezcan los márgenes para que a partir de hoy en la ciudad se pueda respetar y cuidar un poco más el bolsillo de la gente. Creo que lo más importante de todo esto es el rol que se le da al productor formoseño, sabemos que en la provincia de Formosa en su conjunto el pequeño y mediano productor ha obtenido una importante preponderancia en la economía local, hoy entendemos que necesita mercados para colocar sus productos entonces el Mercado prevé también la posibilidad de destinar algunos espacios que estén destinados para productores locales”, destacó.

De la misma forma se refirió a qué tan avanzado está el traslado del sector mayorista hacia el predio de la Sociedad Rural. “Esperamos que sea lo más pronto posible, pero hay gente que está encargada de esa cuestión y quizás cuando esté en condiciones nos van a dar el aviso para que a su vez transmitamos a los puesteros y podamos iniciar con ese proceso. Lo que sí es realmente positivo es esto que estamos viviendo hoy, esta transición de cara pensando siempre a función del mediano y largo plazo, pensando en el futuro de Formosa, en qué es lo que vamos a tener después, en dejar un mercado concentrador que sea funcional pero que también esté a la altura de las circunstancias que pueda tener un espacio donde se pueda trabajar tranquilos que hoy no lo tenemos porque estamos en un lugar prácticamente céntrico, hay arterias que son muy circuladas como la Fuerza Aérea donde por ahí de manera arbitraria pero preventiva debemos cortar los accesos, no es lo mismo con tener un espacio que esté destinado para este tipo de actividades y poder trabajar más tranquilos, no solamente va a impactar en el mejoramiento de la seguridad vial, del tránsito, en las cuestiones de salubridad sino que también va a impactar de manera positiva en la forma de trabajar que hoy tienen los puesteros del Mercado”, valoró.

“La idea es trabajar de manera progresiva en la ordenanza, pero fundamentalmente ajustarnos a la decisión política que ha tenido el intendente de la ciudad de poder iniciar, trasladar por lo menos en esta primera instancia del sector mayorista del mercado concentrador a la Sociedad Rural, creo que la idea es iniciar por ahí y paulatinamente ir acomodando las demás cuestiones de manera que en un futuro ese lugar se transforme en un polo comercial y cívico”, finalizó Rigonatto.