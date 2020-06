Por la pandemia, alumnos de cuarto grado no realizarán la promesa a la bandera

Compartir

El Ministerio de Cultura y Educación de la provincia informó a todas las delegaciones zonales que este año, por la pandemia de coronavirus, no habrá actos de toma de lealtad a la bandera nacional, en ocasión del 20 de junio.

Así lo confirmó la delegada zonal capital, Mirtha Medina, al señalar que la comunicación fue enviada a todos sus colegas, con una invitación a honrar al prócer Manuel Belgrano con otras actividades pedagógicas, como dramatizaciones virtuales de los estudiantes desde sus hogares.

“Vamos a tener un 20 de junio distinto por la cuarentena. En esta oportunidad, no habrá ningún juramento a la bandera nacional. Los alumnos que no pueden hacer la promesa este año, lo harán en el año 2021”, precisó.

Indicó que “los alumnos de cuarto grado trabajarán en dramatizaciones virtuales, hay escuelas que ya nos hicieron llegar videos de poesías de los niños, pero todo en modo virtual, desde sus casas” y agregó: “De esta manera, vamos a recordar el fallecimiento de Manuel Belgrano en toda la provincia”.

Asimismo, felicitó el trabajo de los docentes, los alumnos, directivos y coordinadores que “nunca dejaron de trabajar a pesar del aislamiento social y preventivo, utilizando todo tipo de plataformas para comunicarse, y favorecer así el aprendizaje”.

Valorizó, además, la entrega de 170 mil cuadernillos confeccionados por equipos técnicos locales del Ministerio de Cultura y Educación, que ya fueron distribuidos a los estudiantes de los distintos niveles educativos en todo el territorio provincial.