Por la pandemia, llegar este año a un juicio oral en las causas de Puyó y Lezcano «es casi imposible»

Compartir

Linkedin Print

El doctor Jorge Pessolano, abogado de dos causas emblemáticas en Formosa; la del joven Jonathan Lezcano hallado asesinado en un baldío del barrio San Miguel y la de Sofía Puyó, que murió en un accidente de tránsito cuando viajaba en un auto conducido por el único acusado, Diego Ramoa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO aseveró que debido a la pandemia y porque hay poca actividad judicial, llegar este año a un juicio oral en ambas causas es «casi imposible».

El letrado comenzó hablando sobre cómo se encuentran trabajando vía online debido a que los juzgados solo atienden causas urgentes. «Estoy trabajando vía online desde mi casa, desde mi domicilio particular, ahora recién se habilitaron ciertas cosas, está algo complicado, yo he presentado algunos requerimientos, escritos vía online, otros también en civil y he tenido respuesta casi inmediatamente, desde los distintos juzgados he presentado los escritos y ahora hay una nueva resolución del Superior Tribunal de Justicia de la provincia donde se va a agilizar algo más, incluso hemos tenido que reenviar al Consejo de Abogados nuestro mail y teléfono particular para que el STJ tenga esos correos y después se nos harán firmas digitales. Yo en lo personal en la presentación que hice ante la Cámara Criminal, ante la jueza que quedó de feria he mandado vía PDF cosa que figure mi firma, mi sello y manifesté en el escrito que esa firma bajo declaración jurada me correspondía a mí, no hubo ningún inconveniente y me resolvieron la cuestión. Envié otra a un juzgado de Instrucción, hasta ahí os estamos manejando», contó.

Asimismo señaló que hay diversos inconvenientes en cuanto a trabajar de manera digitalizada, «yo puedo llegar a pedir una declaración indagatoria de una persona que fue detenida para ver si se puede resolver la causa y lo podrían llegar a excarcelar, el tema es que no puedo compulsar el expediente, el soporte papel, yo tengo un caso concreto por ejemplo donde he aceptado el cargo un mes antes de la pandemia de una persona que está detenida hace 7 meses por delitos que son excarcelables y si bien el juez dictó el auto de procesamiento con prisión preventiva, en este momento estaría en condiciones de ser excarcelado pero no puedo compulsar el expediente, no pude llegar porque justo entramos en cuarentena el viernes 20 de marzo, no pude ver el soporte papel, no pude ver nada y eso es lo que se nos va a complicar a nosotros para compulsar el expediente, si es una causa que se inicia ahora se pueden presentar demandas vía online, no aclaran tampoco en la resolución a la hora de presentar la documental porque con el escrito de manos no habría problemas, pero la documental cómo presentaríamos, a veces hay que aportar elementos que no se pueden mandar por PDF como puede ser una carpeta con documentaciones y estar escaneando toda esa documentación para mandar por PDF va a ser algo complicado, en un usucapión por ejemplo hay un montón de documentales, escanear y mandar así va a ser bastante engorroso pero también estamos en una situación extraordinaria por culpa de esta pandemia que está azotando a todo el mundo, tendremos que aguantar hasta que esto pase con paciencia, tranquilidad», dijo.

Respecto a las causas de Puyó y Lezcano, explicó que «en la causa de Puyó llegar al juicio oral y público este año veo casi imposible, no soy médico pero no sabemos cuándo ni cómo termina esto, esperemos que termine rápido y bien porque hasta ahora si bien la curva está baja, y por suerte en Formosa no tenemos casos, pero eso no nos da la certeza de que sigamos así, en el caso de Sofía al juicio ya lo veo imposible y en el caso de Lezcano aún más porque ahí sí faltaban producir un montón de pruebas que en este momento son prácticamente de difícil producción, uno puede tomar un testimonial mediante el testigo tenga también la posibilidad de dar a través de tele conferencia pero si es un testigo que no tiene ni siquiera una computadora en su casa no sé cómo se podría hacer. En el caso de Jonathan Lezcano por ejemplo nos faltaban escanear los casi 6 cuerpos que tiene la causa para escanear, mandar por PDF al perito que vive en Neuquén, eso no se pudo hacer porque entramos en cuarentena, tampoco se va a poder porque los 6 cuerpos no vamos a poder escanear ni yo ni mi secretario, estamos autorizados a escanearlo, a realizar esa tarea pero no podemos hacerlo porque no podemos entrar al juzgado».

«Esta pandemia ha causado estragos, muertes en muchas partes del mundo, en nuestro país y esto desde ahora va a cambiar todo, prácticamente todo, desde la forma en la que nos vinculamos con otras personas, los recaudos que debemos tomar y concretamente respecto al ejercicio de nuestra profesión y de la justicia, va a haber que digitalizar tanto como lo ha hecho el Juzgado Federal donde cuando uno aporta una prueba documental ellos escanean y cargan el expediente entonces uno después lo puede ver sin ir al juzgado, lo veo desde mi casa. Si hay secuestros de arma, de cuchillos o evidencias de sangre a lo mejor quizás haya que ir a ver el elemento material en sí, pero prácticamente todo se puede llegar a digitalizar, ojalá caminemos hacia el expediente electrónico como se lo llama en otros lugares, en algunas provincias como San Luis tienen prácticamente todo digitalizado no sé si es cierto o no, pero tendremos que caminar hacia ese lugar y a esa forma de trabajar», finalizó.