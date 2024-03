Paro de UTA: sigue el conflicto con Crucero del Sur y no habrá colectivos

Desde la UTA Formosa, confirmaron que a partir de las cero horas de este miércoles, habrá un paro en el servicio de transporte urbano de pasajeros.

Indicaron que tras la fallida reunión en la Subsecretaría de Trabajo entre representantes de la empresa Crucero del Sur, la Municipalidad de la ciudad y la UTA Formosa, el propio Diego Mendoza, secretario general del sindicato de los trabajadores del chofer, confirmó que habrá un paro a partir de las cero horas de este miércoles y será por tiempo indeterminado.

Según se pudo saber, establecieron que la medida de fuerza arrancará a las cero horas de hoy, miércoles para “darles posibilidades a los pasajeros a que estén atentos y no los agarre desprevenidos”.

Días atrás el secretario de la UTA, el secretario de la UTA, Diego Mendoza dialogó con los medios locales, tras la reunión que mantuvo con el ministro de Economía, Jorge Ibáñez y el interventor de la Municipalidad de Formosa en Crucero del Sur, el subsecretario de Gobierno, Fabián Cáceres, y criticó duramente a la empresa que presta el servicio.

en tal oportunidad, había comentado “percibimos que la empresa no tiene ganas de seguir, no percibimos que Crucero del Sur quiera seguir trabajando acá en Formosa, no muestran voluntad, y dicen que no están en condiciones de seguir prestando el servicio de manera óptima, por eso solo sacan unos 25 coches a la calle, lo que hace imposible cumplir con la demanda de los pasajeros”.

Además indicó que la empresa la empresa ha saldado algunos ítems referido a la cuestión salarial que hacen al mes de enero, pero todavía hay deudas pendientes, y que prácticamente les deben todo el mes de febrero.