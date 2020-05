Precio de los termómetros para medir la temperatura a distancia supera los $10.000

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Lidia -empleada de una empresa que vende insumos médicos- se refirió a la comercialización de termómetro infrarrojo para tomar la temperatura a distancia, puesto que varias de las actividades exceptuadas del aislamiento deberán utilizarlo para «controlar» a sus clientes. La misma expuso que por el momento no cuentan con este elemento, pero ya hicieron el pedido y la semana próxima estarían llegando; su costo superará los $10.000.

«Por el momento no se cuenta con los termómetros, estamos a la espera de que lleguen. El precio será elevado, estamos hablando de $10.000 en adelante cada pistolita», comentó la misma.

Reconoció que «se debe hacer el pedido y luego aguardar porque se trata de un producto importado».

Al ser consultada si es que otro tipo de termómetros «sirve» en el marco de pandemia respondió «no» porque «si o si habría contacto, a no ser que por cada cliente que va entrando se vaya desinfectando, pero no es lo recomendable».

«La semana que viene estaríamos recibiendo mínimo 5, pero todos fueron por pedidos; desde el momento que se hace el pedido tardan 10 días dependiendo del transporte», expuso y agregó que se trata de un producto valuado en dólares y que «si aumenta el dólar lógicamente aumentará el costo del termómetro».

Precios

Por otro lado, Lidia fue indagada respecto a los costos de otros termómetros. «Uno digital de contacto sale $850; uno de contacto en tirita $1200 y las pistolas de $10.000 en adelante, eso dependerá de la calidad y la marca».