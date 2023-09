Premios Iberá: «El Fortín de los Caranchos» fue galardonado como el mejor del NEA

“El fortín de los caranchos” se quedó con el galardón correspondiente a la categoría “Mejor obra de teatro” de los premios Iberá NEA, que otorga “Estética y Diseño” Training Center de la ciudad de Corrientes.

Además del espectáculo formoseño, fueron nominadas las siguientes piezas teatrales de la región: “Salsipuedes” (Grupo: Galatea. Chaco), “El Rose final” (Grupo: Locro Teatro. Corrientes) y “Naranja y verde” (Grupo: En busca. Misiones)

La ceremonia de premiación se llevó a cabo el domingo pasado en Espacio Andes de la capital correntina, durante una cena de gala que contó con la conducción de Ingrid Grudke; Myriam Fleytas y Ricardo Rocha Gauto.

Un jurado altamente calificado se encargó de evaluar y determinar los galardonados, tomando en cuenta criterios objetivos y pautas evaluativas rigurosas. Además, también se tuvo en consideración el reconocimiento popular, otorgando importancia a la opinión y apoyo de la comunidad en la elección de los premiados.

En representación del elenco concurrieron a la ceremonia de premiación: el director Martín Iza y la actriz María Laura Borrini, quienes agradecieron a la organización la obtención de tan preciado lauro, además de compartirlo con Carlos Leyes y todo el gran equipo de “El fortín de los caranchos”, como así también con el público formoseño que “acompaña función tras función”.

“Nosotros -desde la pandemia- venimos militando por algo que nos parece justo, no sólo para el teatro sino para todas las ramas artísticas, es decir que se reconozca al arte como un trabajo. Pareciera algo lógico, pero lamentablemente muchas veces no se valora de esa manera. Así que este premio es para todos los teatristas en particular y todos los artistas en general”, remarcó Iza.

También recibieron sendas distinciones referentes del arte, la moda y los medios que se han proyectado desde Formosa a nivel nacional e internacional como por ejemplo: Charo Bogarín, Alejandra Maglietti, Mauro Pesoa y María del Carmen Toribio. Por otra parte, fue distinguida además la secretaria municipal de Acción Social, Paula Cattaneo.

Otros ganadores formoseños fueron los siguientes: Maxilimiano Leyes (Rubro: Maquillaje), Candy Cianuro (Rubro: Drag Queen Style), Angel Velázquez (Rubro: Diseño urbano) y Jorge Balassi (Rubro: Escultura).

De todas maneras, la provincia de Formosa estuvo muy bien representada con nominados y nominadas en varias categorías: Verónica Romero (Rubro: Couture designer), Cosecha Vintage (Rubro: Diseño responsable), Gabriel Sosa (Rubro: Asesor de moda), Estrella Danieri (Rubro: Influencer de moda), Sol Zaragoza (Rubro: Modelo del año), Espacio de Arte en Vidrio (Rubro: Diseño de accesorios), Leo Palomo (Rubro: Muralista) y Walter Antueno (Rubro: Artista plástico)

