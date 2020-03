Preocupación por el coronavirus: Maxi López destacó la decisión que tomó Wanda Nara

Compartir

Linkedin Print

En las últimas horas, Maxi López​ habló luego de que se haya decretado “zona roja” en Italia. Desde calabria, el ex de Wanda Nara habló con el programa radial Perros de la calle (Metro 95.1).

“No te podés mover a otras provincias, no podes viajar en avión, salir del país y una serie de cosas como para tratar de contener el desarrollo del virus”, relató el futbolista de 35 años que actualmente se encuentra jugando en el club FC Crotone.

En diálogo con Andy Kusnetzoff, López reconoció que está preocupado por su familia y destacó la inmediata decisión que tomó Wanda Nara de dejar la ciudad de Milán y trasladar a sus hijos a París, donde se encuentra trabajando Mauro Icardi. “Ellos se movieron hace unas dos semanas a Francia porque allá está un poco más contenido el tema del virus. Además acá, si bien no hay pánico, sí hay una especie de histeria por la que se empezaron a vaciar los supermercados, por ejemplo”, contó. “Obviamente lo primero que se te viene a la cabeza es la protección de ellos es todo. La verdad que la madre los llevó para allá y estuvo bien”, agregó.

“Me gustaría si hablar todos los días, pero no se puede. Así que cuando charlo, preguntó cómo están. Ellos siguen las clases a través de los cursos online que dan los profesores porque se cerraron las escuelas, se cerró todo… Pero como tiene que continuar, en la escuela de ellos, los profesores dan clases directamente online”, comentó Maxi sobre la estadía de sus hijos en París.

“Están bien. Están allá. Y están obviamente pasando como todos, este momento que la prioridad es cuidarse, es la salud de la gente y estar en casa encerrados”, continuó el ex jugador de River y Barcelona de España.

Consultado sobre cómo es su actual relación con Valentino, Constantino y Benedicto, afirmó: “Ellos ya entienden bastantes cosas. Me ven todas las cosas, los viajes, los aviones que me tomo para estar con ellos. Ojalá que todo lo que uno hace ellos lo puedan ver, lo puedan sentir y sepan del apoyo y la presencia de su padre. A veces por otras cuestione me cuesta tener un contacto diario con ellos”.

Andy quiso saber más sobre la emotiva publicación que realizó días atrás dedicada a Benedicto, que cumplió 8 años. “Al menos estando acá en el sur de Italia, me permite, de todas maneras, estar más cerca de ellos y justamente era el cumpleaños, no lo pude ver, no lo pude charlar, entonces decidí escribir algunas palabras”.

“Hay que estar con ellos. Yo aprendí muchísimas cosas. Y lo más importante, creo es estarles en todos los momentos posibles y obviamente que mi trabajo me permite viajar y tratar de estar presente en todos los momentos que ellos van viviendo porque al final todo lo demás no cuenta nada”, expresó.

“Yo creo que los momentos que compartís y las vivencias que tenés con ellos y verlos crecer, me parece que es la cosa más importante”, cerró el ex de la mediática que actualmente se encuentra en pareja con la modelo sueca Daniela Christiansson.