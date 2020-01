Presos desafían a los acusados de matar a Báez Sosa: «Estamos esperando a los rugbiers»

Compartir

Linkedin Print

Un grupo de internos de la Unidad Penal 23 de Florencio Varela grabó y viralizó un video por Whatsapp en el que amenazan a los implicados en el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en Villa Gesell. “Estamos esperando a los rugbiers”, se escucha que dicen entre cumbia y risas desde una celda.

Fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense confirmaron que se trata de internos de esa prisión y durante la tarde de este viernes requisaron las celdas y les quitaron los teléfonos celulares.

En el video, de 36 segundos de duración, se escucha que uno de los presos incita los comentarios de otros tres compañeros de celda y se produce el siguiente diálogo:

-Eh, compa, saludá, que estamos esperando a los rugbiers.

-Vamos a pelear con facas.

-Estamos esperando a los rugbiers, ¿qué van a hacer con los rugbiers cuando vengan?

En principio las autoridades del SPB y los investigadores del caso de Villa Gesell sospecharon que podía ser un video enviado desde el penal de Dolores, a donde serán trasladados los 10 sospechosos del crimen de Báez Sosa, pero tras una búsqueda de los autores del video no los encontraron. Horas después, finalmente se determinó que el video había sido enviado desde Florencio Varela.

Mientras tanto, en Villa Gesell los acusados del asesinato fueron sometidos nuevamente a una rueda de reconocimiento. Según datos de fuentes judiciales a los que tuvo acceso Infobae, dos de los testigos del ataque frente al boliche Le Brique marcaron nuevamente a Thomsen –acusado de ser el autor material del homicidio– como uno de los atacantes. Ayer también había sido identificado por otros dos testigos que afirmaron que fue quien le pegó a Fernando cuando este estaba de rodillas, ya inconsciente.

En el edificio de la Jefatura Distrital de Villa Gesell, donde se llevó a cabo el procedimiento, también volvió a ser apuntado Comelli, imputado como partícipe necesario. En su caso, uno de los testigos lo ubicó dentro de la discoteca, como parte del grupo de agresores, y como uno de los que iniciaron la discusión en el interior del local nocturno.

La rueda de reconociendo pretende determinar el rol de cada uno de los protagonistas de la brutal golpiza. Un nuevo detenido que quedó hoy en el centro de atención fue Matías Benicelli. A él lo señalaron como el arengador, como quien alentaba a los demás a que le pegaran a Fernando.

Por otra parte, un testigo identificó a Ciro Pertossi como uno de los que golpearon a uno de los amigos de Fernando, lo cual lo coloca como partícipe necesario del crimen, al impedir que ese amigo pudiera ayudar a la víctima. Para la fiscal del caso, Verónica Zamboni, Ciro es el otro coautor del asesinato, junto a Thomsen.

Un quinto integrante del grupo de acusados, cuyo nombre no trascendió, fue apuntado por dos testigos que lo ubicaron en medio del salvaje ataque en la vía pública. En total, este viernes hubo nueve reconocimientos positivos.

Entre ayer y hoy, fueron reconocidos siete de los diez acusados. Los seis testigos que participaron hasta el momento, no pudieron identificar a los tres restantes: según supo Infobae, se trata de Blas Sinalli (18), Alejo Milanesi (20) y Juan Pedro Guarino (19).

Si bien todavía faltan ruedas, “esto no implica que eso lleve a la liberación automática por otras pruebas pendientes”, puntualizó el abogado Fabián Améndola, del estudio de Fernando Burlando, que representa a los padres de Báez Sosa.