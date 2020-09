Presupuesto Nacional 2021: Formosa es una de las provincias que recibirá menor partida

Compartir

Linkedin Print

El Gobierno nacional presentó formalmente el proyecto de Presupuesto de la Administración Pública Nacional para el 2021, que estipula un total de gasto por más de ocho billones de pesos y diferentes pautas presupuestarias y macroeconómicas para el año entrante.

Según un estudio de la consultora Politikon Chaco, en ese marco, el gasto que este proyecto de Presupuesto asigna para la provincia de Formosa asciende a $53.603 millones: solo un 14,7% más que el presupuesto 2020 asignado a la provincia, teniendo así el incremento más bajo de todo el país.

De ese total, el 89,8% corresponde a Gastos Corrientes, que crecerán solo un 19%, y se explica sobre todo por la caída estimada en las Transferencias Corrientes. Recordemos que este punto ha tenido un alto incremento en 2020 a partir de la asistencia financiera del Estado nacional a las provincias por la emergencia provocada por el Covid19. Por ende, y asumiendo un contexto menos perjudicial para las provincias en este punto, la proyección de transferencias para el 2021 muestra una caída en el caso formoseño del 11,2% (totalizando $14.840,5 millones) respecto al crédito vigente presupuestario 2020 para Formosa. Dentro de los gastos corrientes, los gastos de consumo crecen 31,1%, y las prestaciones de seguridad social (la partida más importante en este punto) un 41,4%.

A su vez, el Gasto de Capital explica el 10,2% del total del gasto asignado, y crece un 60% respecto a 2020. Si bien el alza parece ser importante, es notoriamente inferior a la gran mayoría de las provincias y, de hecho, es el menor en todo el NEA: Corrientes tendrá un incremento del 364,2% en esta partida, Chaco +208,6% y Misiones +60,1%. De esta forma, Formosa queda muy relegada en los proyectos de inversión publica nacional: es la provincia con el tercer menor incremento en el país. En términos absolutos, el gasto de capital presupuestado para 2021 para Formosa es de $5.442,1 millones. En comparación, para Corrientes será por $12.553 millones; para Chaco unos $15.005,9 millones, y para Misiones $7.995 millones.

En este punto, las transferencias de capital muestran una caída del 11,2%, pero la inversión real directa crece un 289,4%.

Si analizamos el presupuesto de gasto asignado a Formosa para 2021 por la finalidad, la de Servicios Sociales se llegan casi todo el gasto: representa el 88,9% del total, alcanzando los $47.670,8 millones y con eso se prevé que crezcan solo un 19% respecto a 2020.

Los servicios de Administración Gubernamental muestran una caída del 3,8%; los servicios de Seguridad y Defensa un alza del 42,7%, y los Servicios Económicos muestran un alza del 82,9%.

Una de las preguntas que responde el proyecto de Presupuesto es cómo financiar el gasto. Para el caso del asignado a Misiones, el 95% serán con fuentes internas y el 5% restante con crédito externo. Estos últimos totalizarían $2.678,8 millones y muestra un incremento del 61,2%. La mayor parte de este crédito externo está representando en la CAF y el BID para proyectos de infraestructura e inversión social.

En cuanto a las fuentes internas, la financiación vía Tesoro Nacional caería un 14,7% pero con Recursos de afectación específica crecen 106%. El crédito interno, a su vez, cae 85,3%.

¿Qué obras se proyectan

realizar en 2021?

Volviendo a la cuestión del gasto de capital, Formosa se ve fuertemente perjudicada en la asignación, sin que existiese un criterio claro para ello. No se logra entender con precisión cómo dos provincias vecinas tienen tantas diferencias en la asignación de recursos de inversión (Corrientes crece 364,2% y Chaco 208,6%, cuando Formosa no supera los 60%).

Si bien Formosa históricamente ha tenido valores absolutos menores (por población y tamaño), la brecha se amplía de manera muy fuerte al no tener un mismo criterio de distribución con otras provincias de la región. Para verlo en números absolutos: Formosa recibiría $7.111 millones menos que Corrientes; $9.563 millones menos que Chaco; y $2.552 millones menos que Misiones.

En el proyecto de Presupuesto 2021, la obra de mayor envergadura (en términos de financiamiento) en Formosa sería Construcción de Sistema de Redes Cloacales y Planta Depuradora de la ciudad de Pirané para la cual se destinarían $ 542,1 millones a través de recursos del Tesoro Nacional a ejecutar por ENOHSA; le sigue la obra de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0011 por $ 512,5 millones, a ejecutar por Vialidad Nacional con recursos de afectación específica y crédito externo; las obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0081 por $ 393,7 millones también a manos de Vialidad Nacional; y la Autovía Ruta Nacional Nº 11 por $371,7 millones.

Hay otros treinta y dos proyectos presupuestados.

Otros datos de interés

de gasto presupuestario

nacional en Formosa

Asistencia financiera para pago de salarios de docentes y directivos: $1.005,5 millones

Asistencia financiera para pago de salarios de personal no docente: $536,3 millones

Becas Progresar: $357,9 millones

Fondo Nacional de Incentivo Docente: $708,4 millones

Programa de Recuperación Productiva (REPRO): $25,6 millones

Pago de jubilaciones por régimen de reparto: $3.986,6 millones

Pago de jubilaciones de Reparación Histórica: $385,6 millones

Pago de jubilaciones por Moratorio Previsional: $11.217,8 millones

Pago de Asignaciones familiares varias: $6.491,6 millones

Pago de seguro de desempleo: $116,2 millones

Pago de Pensiones No Contributivas: $2.726,6 millones

Gasto por Tarjeta Alimentar: $1.434,8 millones