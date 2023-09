Primera Nacional: el formoseño Romero anotó en el final y Chaco For Ever ganó un juego clave

For Ever consiguió un ajustado pero muy merecido triunfo ante Estudiantes de Caseros, con goles de Nicolás Silva y de Matías Romero sobre el final, el conjunto de Pancaldo ganó y se ilusiona con conservar la categoría.

La foto que refleja todo: Romero ya marcó el segundo gol de For Ever para lograr una victoria que trae un poco de calma. (Foto: Agustín Gómez)

En un partido muy complicado, For Ever logró una agónica victoria ante Estudiantes de Caseros, el equipo de Pancaldo venció 2 a 1 a Estudiantes con goles de Silva en la primera mitad y de Romero en el cierre del encuentro. Garnerone había marcado la igualdad transitoria al cierre de la primera parte.

El equipo chaqueño jugó un buen partido, fue serio, sólido, aplomado y por momentos arrinconó con juego a Estudiantes que en el complemento renunció a la pelota y solamente se defendió.

Enorme victoria de For Ever que se ilusiona con mantener la categoría y que viene sumando puntos importantísimos en la recta final. El próximo fin de semana será el turno de Atlético Rafaela en Santa Fe.

El partido

Inicio prometedor de For Ever, porque en la primera que tuvo pudo facturar, una gran jugada de Sombra y un centro sensacional para que Nicolás Silva de cabeza establezca la primera diferencia del juego.

A partir de allí, Estudiantes fue en búsqueda de la igualdad, con Martín Garnerone como figura, intentó generarle peligro a Canuto por las bandas y eligió la banda izquierda con Nigolás Fernández para lastimar. Pero le costó mucho y más allá de sus dificultades para tener profundidad, el empate llegó tras un penal ejecutado por Garnerone que Canuto atajó, pero el rebote quedó para el mismo Garnerone que empujó al gol.

For Ever manejó la pelota con criterio y a pesar de tener menos la pelota, el elenco chaqueño se mostró aplomado en el primer tiempo. Estudiantes encontró la igualdad y se llevó demasiado premio al descanso.

En el complemento For Ever fue protagonista, porque tuvo el dominio de principio a fin del complemento. Se vio un equipo ordenado para defender y con una forma para atacar. Lo buscó por las bandas con un buen partido de Sombra, con la movilidad de Silva y el sacrificio de Bogado y Dellarossa. El conjunto de Pancaldo se hizo dueño de la pelota y del trámite del juego.

Estudiantes se refugió muy cerca de Amade que tuvo un par de intervenciones sensacionales. El conjunto de Caseros renunció a la tenencia de balón y se dedicó exclusivamente a defenderse. Garnerone, Acosta y Fernández no tuvieron participación en el complemento y Estudiantes terminó sufriéndolo al partido.

El premio para el “Negro” llegó de manera agónica, con una jugada magnifica de Iritier que se sacó un par de jugadores de encima y metió un centro perfecto para Romero que cabeceó como pudo y de emboquillada se la metió a Amade para decretar el 2 a 1 final y desatar la locura en el Juan Alberto García.

El público de For Ever se fue cantando y más feliz que nunca, el equipo no se rindió nunca y jugando así, tiene buenas chances de concretar el objetivo de conservar la categoría. La intención debe ser repetir lo hecho en estos dos últimos partidos en su próximo compromiso ante Atlético Rafaela, en aquella localidad santafesina.