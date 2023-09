Productores aprovecharon la Fiesta del Pomelo y visibilizaron su reclamo en las rutas

Aprovechando el gran flujo de personas que va a transitar por estos días sobre ruta nacional 86 y ruta provincial 2, en el marco de la Fiesta Nacional del Pomelo que se realiza en Laguna Blanca, integrantes de la Federación Agraria Argentina Filial Laguna Naineck tomaron la determinación de colocar carteles con sus reclamos por la emergencia agrícola, que, si bien fue decretada desde hace más de 7 meses, el sector aun no recibe ningún tipo de compensación económica.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Pánfila Ayala -titular de la Federación Agraria Argentina Filial Naineck- contó que “decidimos aprovechar esta fecha ya que por la Fiesta Nacional del Pomelo van a circular miles de personas que verán nuestros pasacalles al costado de la RN 86 en la zona de Laguna Blanca y nuestra localidad”.

“La manifestación es para seguir reclamando ayuda económica mediante aporte no reembolsable para todos productores bananeros que hace más de 7 meses sus cultivos fueron declarados en emergencia agrícola”, sostuvo el mismo.

A continuación, señaló que participaron de la protesta unos 20 productores bananeros quienes se sumaron a colocar sus carteles hartos de no tener ningún tipo de respuestas. “Resistimos para sostener el cultivo, pero sinceramente el silencio por parte del gobierno es lamentable. La producción bananera agoniza y esto pareciera no importarle al Estado”, lamentó el productor.

“Continúa profundizándose sin pausa la crisis en la producción bananera formoseña. A más de 200 días de la Declaración de Emergencia Agrícola para la producción bananera, los productores no hemos recibido ninguna ayuda”, lanzó.

“Mientras el Estado está ausente y siendo cómplice de esta crisis terminal, los productores resistimos para que no desaparezca totalmente este cultivo emblema de esta parte de nuestro país y reclamamos al gobierno ayuda urgente. Nosotros vamos a seguir reclamando y gestionando donde corresponda, y esperamos que en algún momento la respuesta llegue”, cerró diciendo Ayala.

