Productores se manifestaron pidiendo mayor asistencia al Gobierno ante la falta de respuestas

Con una manifestación de tres horas sobre la Ruta Nacional Nº 86 en Laguna Naineck, productores de los departamentos de Pilcomayo y Pilagás, reclamaron la inclusión de cultivos a la Emergencia Agropecuaria y asistencia económica en aportes no reembolsables para paliar la crisis por la sequía. “Hasta ahora no estamos teniendo respuestas al respecto”, señaló Pánfilo Ayala, Presidente de la Federación Agraria Filial Norte, al Grupo de Medios TVO.

“Cubrimos media calzada durante poco más de 3 horas, un grupo de 120 productores para expresar nuestra necesidad de respuesta al pedido que le hicimos al gobierno provincial que tiene que ver con la ampliación de decreto de Emergencia para que se incluyan a los cultivos de mandioca, batata, maíz, calabaza, zapallo, melón y sandía, los que no fueron alcanzados con esta determinación”, agregó Ayala.

De la manifestación del día de ayer participaron unos 120 productores, y aunque no se ha realizado un relevamiento completo para saber la cantidad de familias afectadas por las heladas y las sequías, se estiman que en la región norte serían unas 2.000. Por tal motivo, el reclamo fue directamente hacia el Gobernador Insfrán a quien remitirán informes de los cultivos perdidos.

“Acá estuvimos aproximadamente 120 productores y a nivel provincial, en esta región estimados, unas 2 mil familias las que se encuentran en una situación similar y que, por cuestiones climáticas, que tienen que ver con las sequías y las heladas, han sufrido pérdidas en sus diferentes cultivos”, sostuvo.

Por tal motivo y ante la gravedad de la situación, las solicitudes remitidas al gobierno provincial no son solamente para la incorporación de estos cultivos a la Emergencia Agropecuaria, sino también una ayuda económica en aportes no reembolsables.

Ayuda de aporte

“También pedimos una ayuda de aporte no reembolsable, eso lo habíamos pedido al gobernador y hasta ahora no estamos teniendo respuestas al respecto y estamos esperando eso. Hemos resuelto al terminar elevar nuevamente una nota al gobernador ya con los registros de los productores y un monto específico para cada cultivo que ha sufrido daño en esta zona de la provincia por hectárea”, precisó el titular de la filial norte.