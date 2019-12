Proyecto de Ley de Solidaridad Social: «Hay un ajuste encubierto, no daremos quórum», dijo el diputado Arce

Compartir

El diputado nacional Mario Arce, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que el Gobierno busca aprobar mañana.»Hay un ajuste encubierto. Es determinante la decisión de nuestro bloque de no dar quórum», expresó.

«Entendemos que no es la forma, es una situación de pretensión de abuso que va en contra de los principios constitucionales. La declaración de emergencia en un montón de materias, entendemos que son exageradas queremos colaborar con el nuevo gobierno pero creemos que ésta no es la manera», dijo.

«Dentro del proyecto existen facultades extraordinarias al ejecutivo, suspendiendo por ejemplo el aumento automático de las jubilaciones y de las AUH, lo que va en perjuicio de esa población. Hay un ajuste encubierto, por eso es determinante la decisión de nuestro bloque de no dar quórum, existen algunas cuestiones que son positivas, pero terminan siendo ambiguas».