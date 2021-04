Proyecto de reforma de Ganancias para empresas que busca beneficiar a pymes

Compartir

El Gobierno envió a la Cámara de Diputados el proyecto que busca introducir una modificación en la Ley de Impuesto a las Ganancias y reducir las alícuotas que deberán pagar las sociedades comerciales, y beneficiar a más del 90% de las pequeñas y medianas empresas.

La iniciativa -que modifica el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo en marzo- propone una estructura de alícuotas escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada.

Un primer escalón de 25% para ganancias netas acumuladas de hasta $5 millones, alícuota que no sólo abarcará a las pymes sino también a la mayoría de las medianas empresas.

El segundo escalón de 30% para ganancias netas acumuladas de más de $5 millones y hasta $20 millones y un último segmento de 35% para ganancias netas acumuladas superiores a $20 millones.

Los dividendos distribuidos pagarán en todos los casos la alícuota de 7%, a través del impuesto cedular vigente.

“Este esquema que permite reducir el impuesto que pagarán las empresas de menores beneficios y mantenerlo para las de un tramo intermedio (que quedan en 30%); mientras que sólo se aumenta para empresas con beneficios más grandes”, sostiene el proyecto en sus fundamentos.

Con este nuevo esquema, el 90% de las empresas pagarán una alícuota del Impuesto a las Ganancias más baja que la vigente en el período fiscal 2020.

De este modo, “se le da una orientación de política pública muy diferente a la concebida en la reforma de 2017”, que preveía una reducción de alícuota a 25% para todas las empresas y se reserva esta tasa menor a aquellas sociedades que obtienen un nivel de renta de hasta $5 millones anuales de ganancia neta imponible.

Como el proyecto incorpora la aplicación de alícuotas marginales o sobre el excedente, las empresas que arrojen beneficios acumulados gravados superiores a $5 millones anuales pagarán una tasa de 30% por los montos excedentes de esa cifra y pasarán a abonar la alícuota de 35%)por las rentas adicionales a $20 millones anuales.

Según el Poder Ejecutivo, “el uso de tasas marginales evita el incentivo a la subdeclaración, porque pasar de un tramo a otro solo da como resultado pagar la tasa más alta por el monto excedente y no por la totalidad como sucede con las tasas directas o plenas”.

Si bien este esquema de alícuotas progresivas en el Impuesto a las Ganancias de Sociedades es una novedad para el sistema tributario argentino, desde el Gobierno remarcaron que “la experiencia internacional indica que son varios los países que establecen alícuotas diferenciales según el tamaño de la empresa”.

Entre ellos, ejemplificó, Australia, Canadá, Bélgica, Eslovaquia, Estados Unidos, Francia, Japón, Corea, Países Bajos; e incluso el Reino Unido anunció recientemente que aumentará alícuotas de ganancias de sociedades como medida recaudatoria por efecto de la pandemia, pero manteniendo la tasa vigente para las pequeñas empresas.

Por todo ello, recomendó “introducir una imposición progresiva, receptando la experiencia internacional cuya implementación no alteró la participación del tributo en el PBI. Adoptar este esquema permitiría incrementar la recaudación tributaria del impuesto sin afectar (de hecho, beneficiando) a las empresas de menores ganancias.

