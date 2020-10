Prueba piloto: este fin de semana bares y restaurantes podrían abrir sus puertas

Compartir

Este fin de semana se podría realizar una prueba piloto para que sectores gastronómicos de la ciudad abran sus puertas, cumpliendo un estricto protocolo. Si bien no hay nada oficial, se supo de desde el Gobierno se abrió una mesa de diálogo con representantes del sector y que hoy se realizaría el anuncio de dicha prueba.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Ramón -propietario de la firma Pepe Guapo- dijo que “estamos trabajando y preparándonos, viendo la posibilidad si podemos completar para la prueba piloto que nos pide el Gobierno, pero realmente no tenemos algo concreto que ellos quieren más allá del protocolo que se presentó”.

“Nos tomó de sorpresa que nos digan que este fin de semana tendríamos la prueba piloto. Nosotros tenemos tres locales y creería que llegamos con dos ya que con el Pepe central llegaremos el otro fin de semana. Hasta que no nos comuniquen fehacientemente de qué manera vamos a trabajar nos estamos preparando”, dejó en claro.

Seguidamente indicó que “tenemos conocimiento del protocolo que se presentó, pero de ahí a que el Gobierno lo acepte tal cual es otra cosa; en concreto no nos dieron nada, ni siquiera la Municipalidad sabe decirnos cómo nos tenemos que manejar así que estamos a la expectativa”.

Indicó asimismo que “no es nada fácil para nosotros volver después de casi ocho meses sin trabajar, manejándonos solamente con el delibery y facturando un 15-20% de lo que antes facturábamos es imposible cubrir los gastos”.

Bromatología municipal

Por su lado, el director de Bromatología municipal Jorge Tarantini señaló que “todavía estamos esperando la notificación por parte del Consejo de Atención Integral de la Emergencia que es el organismo encargado de efectuar la actividad en la modalidad que se pretende”.

“Tenemos conocimiento de las reuniones que se llevaron a cabo, pero la resolución concreta no la tenemos y estamos a la espera”, clarificó.

Protocolo

El protocolo que fue presentado hace un tiempo atrás por los gastronómicos ante el Consejo de Atención Integral a la Emergencia Covid-19 para que se vuelva a la actividad es el siguiente:

1) Punto de ingreso –protocolo obligatorio -barbijo al ingresar a un local control de temperatura, desinfección de las manos-alcohol en gel y/o solución de alcohol al 70 % obligatorio y registro en una planilla – trazabilidad

2) Alfombras sanitizantes

3) Vestuarios trabajadores

4) Durante la jornada de trabajo barrera física

5) Disposición de las mesas y sillas – 2mts entre silla y silla

6) No hace referencia a la cantidad de personas por mesas –sugerencia que debería ser 4 –excepción grupo familiar primario de más de cuatro miembros

7) Si el local dispone barra de atención 2 metros distancia

8) El local debe disponer de una zona apta o zona de espera fuera del local – demarcación del lugar – referencia –cintas adhesivas u otro método el sentido de circulación

9) Servicio de mesa: no debe haber nada (panera, hielera, servilletas, saleros, aceites, etc) – proveer por cada servicio –

10) Eliminar manteles de tela-sustituir por descartables-si es posible –limpieza ante cada servicio de la mesa

11) Prohibición servicio tipo buffet

12) Art 29/2020 cumplimiento modelo digital medidas de prevención a empleados

13) Egreso desinfección al término de la jornada de trabajo

14) Limpieza frecuente

15) Lavado de vajillas

16) Área de cocina

17) Baños designar una persona de limpieza- ingreso de a 1 solo comensal –

18) Carta o menú – desechable, plastificada-

19) Prohibición de compartir vasos y utensilios en la mesa –

20) Elementos de seguridad para atención: barbijo – protección facial

21) Pago sugerido: posnet, si es efectivo dirigirse a la caja

22) Barrera de seguridad o protección física – acrílico-vidrio – similar-es obligatorio

23) Botón rojo- si no cumple se le retira permiso de explotación

