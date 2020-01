Qué dijo Ricardo Quaresma sobre la posibilidad de jugar en Boca o River

Compartir

Luego de la De Rossi-manía que se produjo durante el corto plazo del mediocampista italiano en Boca, la Superliga intenta posicionarse como una plaza seductora para las distintas figuras del Viejo Continente.

El último nombre en salir a escena fue nada más ni nada menos que el de Ricardo Quaresma, ganador de la Eurocopa 2016 junto a Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal.

“También represento a Ricardo Quaresma y en los próximos días vamos a llevar una propuesta sobre él a Boca y River”. Esa frase que esbozó Oscar Dias, manager de Luis Leal (atacante luso que se desempeña en Newell´s), en La Red generó revuelo en las redes sociales.

El atacante, que actualmente se desempeña en el Kasimpasa de Turquía, defendió la camiseta de grandes equipos, como Sporting de Lisboa, Barcelona, Porto, Inter, Chelsea y Besiktas. Además, participó de 3 Eurocopas y del pasado Mundial de Rusia.

El posible desembarco del futbolista a la Superliga generó un revuelo internacional. Ante tanta repercusión, el propio Quaresma decidió utilizar sus redes sociales para aclarar su situación.

“Amigos, he leído en algunas publicaciones online de un tal Oscar Dias que dice que me representa y hace afirmaciones sobre mí y mi futuro. Él no me representa. Por eso, no deben considerar sus dichos. Mi futuro está en las manos de Dios, como siempre ha sido”, expresó el habilidoso deportista.

No obstante, el presente de su club no es el mejor. Con solamente 15 unidades en 17 presentaciones, se encuentran a un punto de caer en la zona de descenso.

Vale destacar que Marcelo Gallardo, director técnico de River, declaró que no irán a buscar a nadie en este mercado de pases si es que logran retener al resto del plantel (Exequiel Palacios se marchó rumbo al Bayer Leverkusen). Boca, por su parte, pareciera tener la mira puesta en otros sectores del campo para reforzarse, como los puestos de mediocampista central, volante creativo o de centrodelantero.