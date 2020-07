“Que más de 164 mil formoseños cobren el IFE muestra el grado de informalidad de la provincia”

Compartir

El diputado nacional Ricardo Buryaile, en diálogo con el Grupo de Medios TVO destacó las medidas en materia de salud, que se tomaron en la provincia ante el avance del coronavirus, pero reconoció que se debe ir avanzando en la apertura de más sectores sobre todo del rubro gastronómico. En ese sentido aseguró que la realidad económica futura es complicada y aseveró que será un año “muy duro”, especialmente en Formosa donde la cantidad de personas que cobraron el IFE -más de 160 mil- “ya muestra el grado de informalidad” que hay en la provincia.

Presupuesto 2020 en comisión

Comenzó hablando del tratamiento de la ampliación del Presupuesto 2020 que realizan en la comisión de la que forma parte en la Cámara Baja

“Tenemos que comprender antes que nada que nunca hubo un presupuesto nuevo porque el gobierno nunca lo envió, entonces como la ley prevé y autoriza a reconducir el presupuesto anterior, el gobierno cuando asumió dijo que iba a esperar el mes de marzo, que no iba a tomar el presupuesto que había dejado Macri y entonces una vez que renegociara la deuda iba a mandar uno nuevo pero nunca ocurrió, estamos en agosto básicamente y ahora mandan una ampliación presupuestaria que no habíamos terminado de ver, lo que prevé son números globales de ingresos y egresos pero no tienen un destino específico como cuánto dinero le va a tocar a cada provincia, prevé un incremento del 37% respecto al año anterior con lo cual está significando que va a haber una restricción en los ingresos importantes porque estimamos que la inflación va a estar por encima de eso”, explicó.

“Lo que no tiene es un carácter de presupuesto porque no tiene presupuesto macroeconómico, cuando uno lo realiza trata de ver las condiciones como estimar tanto de inflación, de tipo de cambio, emisión monetaria tal y nada de eso está explicitado acá, es decir que todavía no hemos avanzado, les pedimos que nos dieran una semana para poder estudiarlo, nos dijeron que no, que lo necesitaban porque había partidas presupuestarias que estaban agotadas, quieren sacar dictamen y estimo que no lo vamos a acompañar nosotros”, acotó.

“Hay problemas que vamos encontrando como por ejemplo uno modifica una ley de administración financiera que no tiene que ver rendir cuentas respecto a la administración de los pasivos y con otra cosa que también viene es con el aumento del IVA en la leche fluida, leche en polvo”, explicó.

Y aseguró además que con esto aumentará el valor de la leche, “sin dudas va a aumentar, si la leche hoy vale 50 pesos y no tiene IVA, más allá de algunas decisiones técnicas, lo concreto es hablar después de que se sancione la norma y ahí se van a dar cuenta que va a aumentar. No es un buen momento para tomar esta medida que se debe emprolijar porque en Argentina hay muchos productos con distintas alícuotas del IVA, esas son cosas que se deben mirar, entendemos que hoy cuando la gente está en la situación que está con más 300 mil puestos de trabajo que se están perdiendo, cuando lo que se viene es mucho peor, hablan de más de 1 millón de personas sin trabajo, es un error tomar este tipo de medidas, es absolutamente innecesario”, opinó.

Situación en Formosa

Seguidamente se refirió a cómo ve la provincia ante la pandemia. “Desde el punto de vista sanitario creo que se tomaron medidas a tiempo, tengo toda la impresión de que en Formosa no hay actividad viral autóctona, creo que se han hecho cosas a tiempo, pero me parece que a esta altura ya se está demorando en la decisión de la apertura de algunas actividades, si no hay actividad viral acá porqué no abren bares, restaurantes, clubes deportivos, creo que desde ese punto de vista uno tiene que mirarlo distinto. El tema del cierre de la provincia ha sido un golpe muy duro para la gente que está afuera, espero que se esté administrando esto de la mejor manera porque ha habido una apertura, fracasó como se hizo antes, no se tuvieron los cuidados adecuados y por eso sucedió lo del Juan Pablo II, pero en líneas generales se procedió bien, no tenemos gente internada en terapia intensiva, aunque creo que hace falta desde la racionalidad ir avanzando con la apertura, hay gente que ya no aguanta económicamente, es imposible seguir con esta situación”, dijo.

“Creo que desde el punto de vista económico lo que se nos está por venir es muy duro, la inflación va a empezar a aumentar mucho más de lo que tenemos hasta ahora, el gobierno se financió emitiendo billetes y en un momento eso se va a cortar, en Argentina cuando se termine la emisión monetaria caemos en un riesgo de desborde inflacionario, los puestos de trabajo se van a perder, habrá pérdida de poder adquisitivo, ya no van a comprar lo que compraban antes, la recaudación fiscal no va a alcanzar, yo preveo por lo menos que este año va ser muy duro y todavía no estamos sintiendo la crisis en toda su magnitud, no sé cuántos IFE más podrá entregar el gobierno que creo que tampoco es la solución porque llevamos cinco meses de cuarentena y se han pagado dos bonos, no es que han salvado las papas sino que la gente salió, hizo changas, la gente no está en plena cuarentena, lo que estoy pensando es que tenemos que mirar cómo van a hacer para sostener los miles de comercios que hoy van a caer”, se preguntó.

También se refirió al pago del ATP en Formosa y dijo que en la provincia “se aprobaron unos 7 mil subsidios, tenemos una población económicamente activa que debe andar en unas 350 mil personas, gran parte está en la administración pública y el sector privado que es el 20%, además que haya 164 mil personas que cobran el IFE ya muestra el grado de informalidad que existe en la provincia porque para cobrar ese dinero no deben tener otro ingreso, quiere decir que la situación económica en Formosa es bastante precaria”.

“Mientras no aparezca la vacuna vamos a estar igual que hoy, dentro de un mes vamos a estar así, no tenemos muertos gracias a Dios, pero el mes que viene vamos a estar igual, a veces uno piensa porqué no se toman determinadas decisiones, la pregunta es si no tenemos vacuna, la inmunización viene por rebaño, quizás cuando todo se abra si no está la vacuna va a haber un nivel de contagio en la provincia y es inevitable, lo que me da la impresión es que de acá para adelante pueden aparecer casos y hay que empezar a pelearla, si está la restricción hacia afuera hay que empezar a flexibilizar hacia adentro, lo otro es qué va a pasar cuando en el país empiecen a haber vuelos, Formosa no va a estar interconectada con el país, acá hay gente que necesita ir a trabajar, nosotros mismos estamos acá y si salimos de la provincia cada vez que volvemos tenemos que hacer un aislamiento de 15 días, es una situación complicada y muy difícil, pienso que no podemos llegar hasta fin de año con esta restricción de ingreso a la provincia”, finalizó.