Quejas desde distintos barrios por el suministro de agua potable

Vecinos de diferentes barrios de la ciudad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO denunciaron tener problemas con el suministro de agua potable desde hace varios días, una situación que se torna complicada debido a las jornadas de intenso calor que se vienen registrando en Formosa. Los pobladores aseguraron haber realizado los reclamos correspondientes, pero hasta ayer no recibían respuestas ante sus reclamos.

Es así que desde sectores cercanos al Club Caza y Pesca de la ciudad denunciaron que «estamos sin agua desde hace casi una semana y es imposible aguantar con el calor de estos días. No podemos seguir así y esperamos que desde la empresa nos brinden una solución, sobre todo porque acá hay gente mayor, hay niños que no pueden estar así. La gente se tuvo que ir a casas de sus familiares creyendo que era un solo día pero ya van 5 y seguimos son solución».

De la misma forma desde el barrio San Juan Bautista, ex Villa Mabel manifestaron que «desde las 9 de la mañana que no sale agua, es así durante todo el día y tenemos que aguantar hasta la noche, alrededor de las 21 empieza a salir un poco y ahí aprovechamos a juntar para bañarnos y lavar las cosas, pero no puede ser, acá llegan las facturas todos los meses y no tenemos ningún pago atrasado, sin embargo el servicio es pésimo».

«No se trata solo de una casa, hay varios domicilios afectados lo que nos llama la atención, se nota que es un problema de la empresa, no sabemos si tienen poca presión o qué ocurre pero así no podemos seguir estando, el calor no calma y estar sin agua es desesperante», acotó un vecino del lugar.

«El aumento en el servicio llega sin previo aviso, ellos para cobrar de más están primeros y si uno no paga una boleta vienen y te cortan, pero quien nos va a reconocer tantos días sin agua, siempre la excusa es la rotura de un caño pero esta vez nada de eso pasó y alguna solución nos tienen que dar, cobran como si su servicio fuese de primera, pero es todo lo contrario», dijo otra vecina de la zona.

De la misma forma desde el barrio Irigoyen manifestaron tener el mismo problema con el suministro que a cierta hora del día se corta completamente. «Por las noches solemos tener un servicio normal y es ahí cuando aprovechamos a cargar en unos baldes grandes que tenemos, pero de día hay problemas casi todo el tiempo, no sale ni una gota y por eso tuvimos que comprar más baldes para cargar para la limpieza. Hablamos con los vecinos y algunos nos dijeron que tienen el mismo problema y otros no, así que no sabemos de qué se trata pero queremos alguna respuesta», dijo un vecino afectado.

«En mi familia hay varias criaturas, tengo nietos muy chicos que sufren un montón del calor y ni siquiera podemos regar las plantas o el patio para que se refresque la casa, lo poco que juntamos es para limpieza y como tampoco sabemos las condiciones en las que sale el agua tuvimos que comprar agua mineral para nuestro consumo, son todas cuestiones que uno no tiene en cuenta porque el servicio debería ser óptimo pero no es así», dijo.

«Me gustaría que nos den respuestas cuando hacemos los reclamos porque son muchos los barrios afectados y con el calor tremendo que hace es insoportable estar sin agua, ni refrescarnos podemos al menos hasta la noche donde empieza a salir con presión», acotó.