Quisieron armar sus casillas, fueron desalojadas y 8 niños quedaron en la calle

Un grupo de madres quiso asentarse en una zona costera en el Lote Rural 3 Bis pero en la mañana de ayer fueron desalojadas por las fuerzas policiales y 8 niños quedaron en situación de calle. La situación generó la indignación de los vecinos de las zonas que apoyaron a las madres. “No pude pagar más el alquiler porque es 26 mil pesos por mes”, expresó Micaela, una de las madres desalojadas, al Grupo de Medios TVO.

“Yo tengo 4 chicos y estaba viviendo en alquiler, después de eso no pude pagar mas el alquiler porque está 26 mil pesos por mes, me fui a la casa de mi mama me dio un lugarcito pero tuve que salir de ahí porque ya somos 4 familias. Entonces le pregunte a los vecinos si podía hacer mi ranchito y me dijeron que si, ellos estaban acá ayudando pero esta mañana (ayer miércoles) vinieron a las 6 de la mañana a desalojarnos”, agregó Micaela.

El desalojo tuvo lugar durante las primeras horas de la mañana de ayer miércoles mientras los menores se encontraban aún durmiendo, lo que generó una fuerte indignación entre los vecinos de la zona. Micaela y otras 2 madres intentaron asentarse en una zona ribereña en el Bº Las Orquídeas.

“Mis hijos estaban todos durmiendo, entraron y me dijeron que los despierte y los sacaron, ellos empezaron a llorar, estaban desesperados. Nos dijeron que no quieren ningún chico, que los chicos no pueden estar acá, pero acá nos vamos a quedar hasta que nos den una respuesta. Tiraron todo, hasta mi harina y aceite, todo para no hacerle el desayuno a mis hijos”, lamentó Micaela.

La presencia policial, según indicaron los vecinos, inició días atrás cuando las madres comenzaron el proceso de construcción de casillas precarias pero el desalojo se habría producido con la aparición de personal del Ministerio de la Comunidad, aunque desde el organismo aún no informaron nada al respecto. Por el momento, las madres permanecen en el lugar con los 8 niños, pese a las advertencias del ministerio.

Por su parte, otra de las madres, con 3 niños menores, aseguró que “no nos dieron solución, lo único que dicen es que no podemos tener a los chicos acá, que nos retiremos y saquemos a los chicos pero lo que estamos pidiendo es un lugar porque necesitamos, no le hacemos problema a nadie y todos los vecinos nos apoyan. Ellos están queriendo que nosotros dejemos a nuestros hijos por ahí pero ellos están seguros con nosotros, yo no cuento con alguien que cuide a mis hijos y tampoco puedo dejarlos con cualquiera”.

Tras lo ocurrido, la decisión de las madres es firme ya que afirman no poseer un lugar donde vivir y por el momento contaban con la ayuda de los vecinos, quienes preocupados por la integridad de los menores, acercaron colchones y alimentos. Pese a ello, las madres afirmaron no realizar ninguna protesta ya que simplemente buscan un lugar donde vivir con sus hijos.

“Nosotras no vamos a cortar calles ni nada, nosotras queremos estar acá o si nos quieren ubicar va a ser mejor para nuestros hijos. Nosotras armamos nuestras casillas acá sin molestar a nadie. Siempre fui al Ministerio de la Comunidad y nunca me inscribieron. Estaba trabajando en una hamburguesería pero me pagaban 2 mil pesos por día y me cobraban 250 pesos la horas para cuidar a mis hijos, hoy mi ingreso es la Asignación y el Alimentar y no alcanza”, finalizó la madre.

