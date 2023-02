Racha negativa: Diego Schawartzman fue eliminado rápidamente del Argentina Open

Diego Schwartzman no pudo salir del muy mal momento que atraviesa desde mediados del año pasado y quedó eliminado del Argentina Open en su debut, al caer sin ofrecer demasiada resistencia ante el español Bernabé Zapata Miralles por 6-1 y 6-3 en el partido que completó los octavos de final.

El «Peque» Schwartzman, ubicado en el puesto 32 del ranking mundial de la ATP, fue fácil presa del valenciano Zapata Miralles (74) y se despidió del torneo tras una hora y 17 minutos de juego, en el partido que cerró la jornada en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El argentino, de 30 años, perdió 12 de los últimos 13 partidos que jugó durante los últimos seis meses y la semana próxima continuará su caída vertiginosa en el ranking, ya que descenderá hasta el puesto 38 luego de haber sido 16 del mundo hasta agosto de 2022.

Schwartzman, campeón en Buenos Aires en 2021 y dos veces finalista, en 2019 y 2022, jugó sin confianza desde el inicio del partido y se encontró con un rival que devolvía todo y que volverá a toparse con un tenista argentino este viernes, cuando enfrente por los cuartos de final a Francisco Cerúndolo.

El español le quebró tres veces el servicio del «Peque» en el primer set que se llevó por 6-1 en 34 minutos, y mantuvo su dominio en el segundo pese a que el público trataba de distraerlo con aliento permanente para ver si llegaba una reacción, algo que no se produjo.

Zapata Miralles, quien había superado en la ronda inicial a su compatriota Pedro Martínez (73), siguió dominando a su antojo en el segundo set y no extrañó que quebrara nuevamente el servicio de Schwartzman dos veces más para adelantarse 1-0 y 3-0 y dejar el partido casi resuelto, algo que logró luego por 6-3.

Victoria de Cerundolo

Francisco Cerúndolo, el actual número uno del tenis nacional, jugó en altísimo nivel y se instaló en los cuartos de final del Argentina Open, tras apabullar al español Jaume Munar por 6-2 y 6-1 en el partido más corto del torneo. Cerúndolo, ubicado en el puesto 30 del ranking mundial de la ATP, exhibió un nivel superlativo y eliminó a Munar (67) luego de una hora y 11 minutos de juego en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, ante unos 3.000 espectadores que presenciaron el partido en una jornada con llovizna y viento.