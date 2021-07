Rafael Olmedo presentó de manera oficial su candidatura

Compartir

Linkedin Print

Pese a que desde la Junta Electoral Permanente (JEP) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) se intenta proscribir al candidato a consiliario titular por la Lista Nº 2 de No Docentes Unidos Rafael Olmedo, el mismo presentó su candidatura de manera oficial e invitó a todos los no docentes a sumarse al proyecto de Universidad con oportunidades para todos.

Con respecto al intento de proscripción, Olmedo afirmó: “Hay una decisión firme de apropiarse de lo que es la UNaF y manejar la caja porque a ellos los seduce la caja de la Universidad”.

“De esa caja de la Universidad, prácticamente el 97% de los fondos que son transferidos de la Nación están destinados a sueldos no docentes y docentes porque al tener una variedad de ofertas académicas tenemos distintas categorías y eso implica distintos salarios que los establece la Nación, no la UNaF”.

“Muchas veces salieron a denunciar que había malversación de fondos y fueron discursos mediáticos, no pudieron comprobar nada porque es sencillo: la Universidad siempre atraviesa auditorías internas y externas, entonces todo el control y el funcionamiento financiero está a disposición de todos”, explicó.

“Hoy por hoy, la libertad parece una palabra tan simple, pero es muy valorada porque queremos hombres libres que puedan capacitarse y seguir de acuerdo a sus ideologías políticas. Acá no tenemos que pensar en imposiciones y tampoco hablamos de partidismo dentro de la Universidad porque cada uno puede tener su ideología política”, agregó.

Denunció que “todas estas cosas le molestan al Gobierno provincial, al señor Eber Solís, porque quiere apropiarse de la Universidad con la complicidad de mucha gente. Sus funcionarios llaman por teléfono a muchos jóvenes, a los docentes y los no docentes y los amenazan”.

“Me hago cargo de todo lo que digo, ese es el estado democrático que no queremos para nuestra Universidad ni tampoco para nuestra provincia. No podemos permitir que vengan con ese avasallamiento a querer imponer”.

Manifestó que “hoy la Junta Electoral está proscribiendo a candidatos, están recortando los padrones electorales. No están presentes y se manejan a través de correo electrónico porque le tienen miedo a la expresión popular. Eso es lo que pasa en esta provincia y en la UNaF. Los hacedores de lo que sucede en Formosa le tienen miedo a todo aquello que pueda expresarse libremente”.

Reclamó que “no le tengan miedo a las urnas tampoco, respeten las normativas y el reglamento electoral. Vayamos a elecciones, no proscriban candidatos, dejen de incorporar lamentablemente a personas fallecidas, vengan con situaciones transparentes para confrontar electoralmente”.

“Nosotros defendemos la libertad y la autonomía, respetar las instituciones, las normativas y la voluntad del electorado, cosa que a ellos les cuesta mucho, por eso son estas acciones proscriptivas y violentas”.

Compartir

Linkedin Print